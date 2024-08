Sánchez reitera que contractar en origen és la “vacuna” contra les màfies i el PP el censura

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president espanyol, Pedro Sánchez, va insistir ahir a defensar els programes de migració circular que busquen una arribada ordenada de migrants a Espanya per treballar de forma temporal, esgrimint que constitueixen una “vacuna” contra les màfies i contra els qui “estenen l’odi”. Per la seua part, el PP el va acusar de donar una “batzegada” en política migratòria i va assegurar que s’ha vist obligat a “rectificar” i a defensar ara “deportacions massives”. Després que Sánchez defensés dimecres que és “imprescindible” el retorn de migrants il·legals, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va acusar el socialista de seguir “les mateixes receptes que la dreta” en migració.

Sánchez, que ahir va posar fi a la seua gira africana firmant amb el Senegal un pla que “ampliarà” el model de migració circular ja existent amb aquest país, va insistir a defensar que “la migració no és un conte de fades, però és necessària i convenient”. “Parlo de nou de la migració ordenada, perquè la irregular és un infern que porta a situacions d’explotació i crea risc de mort als joves que cauen presos d’aquestes màfies de tràfic de persones”, va defensar. Durant la seua gira per l’Àfrica, el president ha defensat potenciar la migració circular, mecanisme que preveu contractar personal en països d’origen perquè vinguin a Espanya de forma temporal i tornin després d’un màxim de nou mesos.El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va assegurar que Sánchez s’ha vist obligat a “rectificar” i a defensar ara “deportacions massives” d’immigrants irregulars. Va exigir disculpes al Govern i al seu entorn per haver-los acusat de xenofòbia i d’atansar-se a les postures de la ultradreta i va responsabilitzar el president de les “milers de morts” que es produeixin al mar després d’haver fet, va dir, una crida a “regularitzacions massives”.Díaz va rebutjar “seguir les mateixes receptes que la dreta” en matèria de migració, com les “deportacions massives”. En aquest sentit, la vicepresidenta segona del Govern espanyol va advocar per la regularització de migrants. També l’eurodiputada de Podem Irene Montero va criticar que Sánchez defensi les devolucions de migrants irregulars i va advertir que són “racisme institucional”.

Espanya va expulsar més de 2.500 migrants el primer trimestre

Espanya va ser el cinquè país de la UE que més expulsions de migrants extracomunitaris va efectuar el primer trimestre del 2024, amb 2.515 persones retornades, mentre que es van emetre ordres per abandonar el país per a més de 1.505 persones arribades de forma irregular, segons les últimes dades d’Eurostat. En total, fins a l’abril del 2024, els estats membre de la UE van procedir a expulsar 30.570 migrants extracomunitaris, un 11,4% més que en el mateix període de l’any anterior.Mentrestant, les Canàries i Ceuta insisteixen a reclamar ajuda per la crisi migratòria i 494 migrants van arribar ahir a l’arxipèlag en quatre cayucos.