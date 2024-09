Cop de porta a l'intent de Junqueras d'avançar el congrés d'ERC

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió de garanties d’ERC ha avalat que el congrés del partit, en el qual s’ha d’elegir la nova cúpula, se celebri el 30 de novembre, com estava previst, rebutjant així la petició dels afins a l’expresident de la formació, Oriol Junqueras, d’avançar el conclave. L’informe elaborat per la comissió de garanties assenyala que l’avenç de la cita congressual hauria d’estar validada per l’executiva i pel consell nacional del partit, que van ser els que van fixar la data del congrés.

Les conclusions arriben després que la direcció del partit demanés aquest informe per estudiar la possibilitat de l’esmentat avenç. La direcció d’ERC i Junqueras es van reunir la setmana passada per abordar aquesta qüestió, però van ajornar el debat fins a conèixer l’informe jurídic.

D’altra banda, la secretària general d’ERC amb funcions de presidenta, Marta Rovira, va reiterar ahir que el seu partit no entrarà al Govern de Salvador Illa, almenys fins que el PSC compleixi l’acord d’investidura. Així ho va assegurar en una entrevista a TV3 en la qual també va reclamar als socialistes activar el comitè de seguiment de l’esmentat pacte i “començar a planificar quins són els primers passos”. En aquest sentit, Rovira va defensar que amb aquest acord han “aprofitat el context” per “condicionar la situació” des d’un punt de vista independentista, amb una reivindicació “històrica” com és el concert econòmic i la sobirania fiscal.Rovira va demanar a més al PSC asseure’s a negociar els pressupostos del 2025, i va avisar que, altrament, ERC no donarà suport als comptes. En aquest sentit va criticar que en els últims anys els socialistes hagin condicionat els comptes amb projectes que ERC no compartia, com el Hard Rock.