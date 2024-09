Perelló exigeix respecte a la feina dels jutges

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem (TS), Isabel Perelló, ha exigit respecte al treball dels jutges, subratllant que "cap poder de l’Estat no pot donar instruccions" als magistrats, mentre ha demanat evitar "atacs injustificats", destacant en concret l’"excel·lent tasca" del TS, el tribunal que va jutjar i va condemnar als líders del procés independentista català.

"En aquesta nova etapa que avui s’inicia vull fer una crida a les diferents forces polítiques i als poders de l’Estat perquè respectin la feina que els jutges i magistrats realitzen", ha dit en el seu primer discurs des de la seua arribada al càrrec, dimarts passat, en el marc de l’obertura de l’any judicial, que se celebra aquest dijous en el TS.

La divisió de poders en l’estat de dret

Perelló ha volgut deixar clar que "cap poder de l’Estat no pot donar indicacions ni instruccions als jutges i magistrats sobre com han d’interpretar i aplicar l’ordenament jurídic". "Només aquells Estats en els quals la divisió de poders està garantida són realment Estats de dret, d’allà la importància de salvaguardar la independència judicial davant possibles ingerències externes", ha afegit. En aquest sentit, ha indicat que, si bé "les resolucions judicials són susceptibles de crítica", "les crítiques i discrepàncies no tenen a veure res amb la desqualificació i l’insult", pel que ha demanat "d’evitar atacs injustificats".

En concret, Perelló ha defensat "l’excel·lent tasca" dels seus companys del TS en el context d’"una situació molt difícil" per les baixes no cobertes. "Han continuat prestant els seus serveis, redoblant l’esforç perquè la crisi del TS no arrossegués pitjors conseqüències per als ciutadans", ha valorat. També ha elogiat la "dignitat" dels seus companys i l’"excel·lència" de les resolucions d’aquest tribunal, que va jutjar el 'procés' i ha estat molt criticat pels partits independentistes catalans.

"Ningú no és per sobre de la llei"

Perelló ha insistit que els magistrats han "continuat treballant amb total entrega en l’aplicació de la llei davant qualsevol i en qualsevol circumstància, perquè en un Estat democràtic i de dret ningú no és per sobre de la llei". Així, ha realitzat "una crida a les diferents forces polítiques i als poders de l’Estat per a respectin el treball que els jutges i magistrats realitzen", recordant que "les possibles irregularitats que poguessin produir-se a l’exercici de la funció jurisdiccional tenen els seus propis mecanismes de correcció a través de les vies d’impugnació previstes en les lleis processals". "Aquesta crida", ha continuat, "no significa" que els jutges hagin de ser "immunes a la crítica, que, precisament, ajuda a millorar". Amb tot, "sí que apel·la a la necessitat d’evitar atacs injustificats, que poden arribar a soscavar la legitimitat i la reputació de l’Administració de Justícia o dels seus integrants."

"Els jutges i magistrats del poder judicial són independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l’imperi de la llei. Una missió del CGPJ és constituir-se en baluard d’aquests principis i d’aquest poder, dins de la més estricta responsabilitat. Vull fer proclamació expressa del meu compromís i el del Consell que presideixo amb en el compliment d’aquesta funció essencial de vetllar per la independència judicial", ha anunciat.

Així mateix, s’ha detingut per destacar la renovació del CGPJ, després de més de cinc anys, i el fet que la Presidència hagi recaigut en una dona, una cosa que ha entès com un "reconeixement" a "totes les dones del nostre país que al llarg de la història han lluitat per al defensa del dret a la igualtat i per acabar amb la immerescuda invisibilitat". No obstant, ha subratllat que "queda molt camí per recórrer". "Vaig nàixer en una Espanya en el que les dones no podien accedir a la carrera judicial. Ara som majoria, el 80% dels aspirants que superen les proves d’accés a la carrera Judicial són dones. Vam haver d’esperar al segle XXI per arribar al Tribunal Suprem", ha asseverat.

Es compromet amb recuperar el temps perdut

Perelló, que ha agraït el "suport tancat" que ha rebut en les "últimes hores" per part dels seus companys del CGPJ i del Suprem, ha apuntat que "el volum de registre d’assumptes segueix la seua imparable corba ascendent, i això, unit a la falta de cobertura de les vacants de places de magistrats de Sala ha causat un enorme retard". No obstant, Perelló ha deixat clar que "els anys difícils" que la Justícia ha "travessat com a conseqüència de la falta de renovació del Consell General del Poder Judicial" no els ha "sumit en el desànim". "És evident que la resposta tardana no satisfà l’exigència constitucional que la tutela judicial sigui realment efectiva. És el meu propòsit, senyor, fer tot el possible per revertir aquesta situació", ha promès.

Segons el seu parer, és "essencial que el CGPJ dugui a terme la ingent tasca que li correspon de proveir les vacants existents amb rigor, transparència i respectant estrictament els principis de mèrit i capacitat". A més, ha assegurat que l’òrgan de govern dels jutges té "l’obligació de garantir que el sistema de selecció de magistrats porti a l’elecció dels millors professionals". Aquestes han estat les primeres paraules de Perelló com a presidenta del Suprem i del CGPJ després de resultar elegides aquest dimarts i de prendre possessió aquest mateix dimecres davant del rei Felip VI.