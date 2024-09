Macron elegeix el conservador Michel Barnier per liderar el Govern

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El conservador Michel Barnier ha estat finalment l’opció triada aquest dijous pel president francès, Emmanuel Macron, per liderar el Govern després de gairebé dos mesos de bloqueig. La dreta tindrà per tant a les seues mans l’estabilitat del país, mentre l’esquerra ja promet censurar el nou primer ministre. El nou Executiu té, doncs, un futur incert i en la decisió de Macron ha pesat, precisament, que Barnier pugui evitar una censura per part de l’extrema dreta i haver de tornar a convocar eleccions.

Barnier, exministre i excomissari europeu de 73 anys amb una dilatada carrera política, procedeix del partit de la dreta conservadora Els Republicans i és una figura avesada a la recerca de consensos en contextos molt complicats, tal com va demostrar com a representant de Brussel·les en les negociacions del Brexit. Malgrat aquestes cartes, la formació de la qual procedeix és, com no va deixar de recordar immediatament l’esquerra francesa, tan sols la quarta força de l’Assemblea Nacional que va emergir profundament fragmentada de les eleccions del 7 de juliol. Haurà de governar amb el suport del centre macronista (166 diputats), amb el suport dels 47 diputats del seu propi grup i d’altres formacions minoritàries, com el grup centrista i regionalista LIOT (21 escons).Barnier no aconseguirà arribar a una majoria absoluta de 289 escons, però sí superar en suports la coalició d’esquerres del Nou Front Popular (NFP), que és la primera força de l’Assemblea amb 193 diputats. Els partits d’aquesta última aliança –integrada pel Partit Socialista (PS), els ecologistes, La França Insubmisa (LFI) i el Partit Comunista Francès– han clamat contra la decisió de Macron, que titllen “de robatori electoral”, de “negació de la democràcia” i de “fer la botifarra” a la voluntat de canvi que els francesos van expressar a les urnes.El nou primer ministre promet escriure una nova pàgina “útil” per a una França que travessa un “moment greu”, i va incloure entre les prioritats del seu Govern algunes de les llançades per l’extrema dreta de Marine Le Pen, que serà clau per a la seua supervivència.