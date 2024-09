L'esquerra gal·la surt als carrers en protesta per l'elecció de Barnier

Milers de persones van prendre el centre de les ciutats per protestar contra la designació d’un conservador com a primer ministre. - @JLMELENCHON

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers de persones van secundar ahir les 150 convocatòries de manifestació a tot França, a París, Estrasburg, Lió, Nantes o Bordeus, per protestar pel nomenament del conservador Michel Barnier com a primer ministre malgrat la victòria de l’esquerra en les últimes eleccions legislatives. Van prendre’n part nombroses personalitats de la coalició Nou Front Popular, inclosa la seua figura més visible, el líder de La França Insumissa, Jean-Luc Mélenchon, que va anunciar que el seu partit donarà suport a la moció de censura presentada contra el president Emmanuel Macron pel nomenament de Barnier. “Passi el que passi, votarem a favor de la censura d’aquest Govern en l’Assemblea Nacional”, va prometre Mélenchon en un discurs durant la manifestació a París convocada per denunciar el “cop antidemocràtic” de Macron.

“I desafiem tots els xarlatans que han vingut a entabanar-los perquè no votin a favor d’aquesta censura. I especialment a aquells que es diuen representants del rebuig del sistema i que són en realitat la seua assegurança de vida més constant. Estic parlant de [la ultradretana)]Agrupació Nacional”, va reblar.D’altra banda, el nou primer ministre va fer el seu primer acte oficial després del nomenament a l’Hospital Necker, un centre especialitzat en pediatria ubicat a la capital francesa per reunir-se amb professionals sanitaris. Barnier ja ha posat sobre la taula la possibilitat de “reobrir el debat” per aconseguir “una millora” del sistema de pensions, una reforma que va suscitar fortes protestes a França durant l’any passat. “Espero estar fins al final de la legislatura, i no vull augmentar el deute durant aquest temps”, va dir abans de puntualitzar que no descarta “una justícia fiscal més gran”.