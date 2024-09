Arriba a Madrid el líder opositor veneçolà Edmundo González i Espanya li donarà asil

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’excandidat presidencial i capdavanter de la coalició opositora més gran de Veneçuela, Edmundo González Urrutia, va arribar ahir a Madrid amb la intenció de demanar asil a Espanya, procés que el Ministeri d’Afers Estrangers ha avançat que serà “favorable”. Després de volar des de Caracas durant la matinada espanyola, l’avió de la Força Aèria Espanyola en el qual viatjava acompanyat de la seua esposa i el secretari d’Estat d’Assumptes Exteriors i Globals, Diego Martínez Belío, va fer una escala a l’aeroport portuguès de Lajes, a l’illa Terceira de l’arxipèlag de les Açores. Poc després, va reprendre el viatge, que ha acabat cap a les 16.00 quan va aterrar a la base Aèria de Torrejón de Ardoz, on l’esperaven la secretària d’Estat per a Iberoamèrica i l’Espanyol al Món, Susana Sumelzo, i, en l’accés, una vintena de veneçolans residents a Espanya.

“A partir d’ara, començaran els tràmits per a la petició de l’asil, la resolució de la qual serà favorable amb l’objecte del compromís d’Espanya amb els drets polítics i la integritat física de tots els veneçolans i veneçolanes, especialment dels líders polítics”, va informar el Ministeri d’Afers Estrangers. El ministre, José Manuel Albares, ja va avançar durant la matinada que González Urrutia es trobava de camí. Una vegada aterrat, Albares va agrair a tots els professionals del seu departament i del ministeri de Defensa que van fer possible l’arribada de l’excandidat presidencial. “Espanya està compromesa amb la democràcia i els drets humans a Veneçuela”, va escriure al seu compte de X.Segons Albares, el trasllat de González Urrutia s’ha portat a terme a petició seua després de passar un temps a la residència de l’Ambaixada d’Espanya a Caracas. El seu homòleg neerlandès, Caspar Veldkamp, va informar la Cambra de Representants dels Països Baixos que el líder opositor veneçolà també va estar allotjat en secret a la seua ambaixada durant més d’un mes. A través d’un àudio de WhatsApp que la seua coalició, la Plataforma Unitària Democràtica va difondre als mitjans, González va afirmar que la seua marxa de Caracas “va estar envoltada d’episodis, de pressions, coaccions i amenaces de no permetre’m la sortida”. Va agregar que continuarà “la lluita per aconseguir la llibertat i la recuperació de la democràcia a Veneçuela”, mentre va expressar el seu “agraïment” davant “les expressions de solidaritat” després de la seua marxa.

El PSOE treu pit d’aquesta operació mentre el PP planteja dubtes

El PSOE va lamentar ahir les crítiques des del PP a l’asil que el Govern espanyol donarà a Edmundo González Urrutia i li va demanar que reconegui la feina feta, en comptes d’anar “sempre a la contra”. El compte del PSOE a X va replicar el missatge del vicesecretari Institucional del PP, Esteban González Pons, que va dir que donar-li asil és treure-li un problema a Nicolás Maduro més que fer un favor a la democràcia, i també un altre de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que critica el Govern central per penjar-se medalles quan el pont de plata hauria de ser per a Maduro. “A veure (...) si reconeixeu al Govern d’Espanya la seua feina. Passi el que passi, vosaltres sempre a la contra”, va indicar el PSOE. Va adjuntar un titular de sis dies abans en què la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, sol·licitava al Govern que donés asil a González Urrutia i va afirmar que “a veure si us aclariu entre vosaltres”.