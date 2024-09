El rei Joan Carles I crea una fundació a Abu Dhabi amb les seues filles per transferir-li's la seua herència

Imatge d’arxiu del rei emèrit Joan Carles I acompanyat per les seues filles, les infantes Cristina i Elena de Borbón, i els seus nets Felipe Juan Froilán de Marichalar, Victoria Federica de Marichalar i Juan Valentín UrdangarínEFE/J.J. Guillén

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Carles I ha creat a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) una fundació juntament amb les seues filles, les infantes Elena i Cristina, patrones de l’entitat, per tal de transferir-li's la seua herència quan mori, segons publica aquest dilluns 'El Confidencial'. L’objectiu estatutari de la fundació, presidida pel rei Joan Carles, és divulgar el seu llegat durant els 39 anys que va exercir com a cap d’Estat mitjançant el finançament i organització d’activitats educatives i culturals, d’acord a la informació publicada per aquest mitjans.

Un advocat espanyol ha ajudat el rei emèrit a crear aquest vehicle societari encaminat a centralitzar el seu patrimoni a l’estranger aprofitant la legislació de l’emirat, on Joan Carles resideix des d’agost de 2020, quan va abandonar Espanya davant de la polèmica de les seues irregularitats fiscals. Felip VI no forma part de l’entitat després que renunciés el març de 2020 a l’herència que li pogués deixar el seu pare quan va tenir coneixement dels negocis ocults a l’estranger que va mantenir durant anys.

La Casa del Rei no s’ha pronunciat sobre la informació en entendre que es tracta d’una qüestió privada del pare de Felip VI. Sumar ha arremès contra el rei emèrit i ha considerat "absolutament inacceptable" que promogui una entitat per transferir el seu patrimoni a les infantes.