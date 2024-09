El ministre de Transports cessa el president d’Adif per impulsar la gestió de l’empresa

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha cessat el president de l’empresa pública de gestió de les infraestructures ferroviàries, Adif, Ángel Contreras. El cessament s’ha fet aquest divendres. Contreras havia accedit al càrrec fa menys d’un any, el novembre del 2023, en substitució de l’aleshores presidenta, María Luisa Domínguez. Des del Ministeri s’ha justificat la decisió com a part d’una renovació interna de l'organigrama per impulsar i millorar la gestió de l'empresa. Contreras ha estat les darreres setmanes centre d’atenció tant per la petició de dimissió del PP acusant-lo d’estar implicat a l’anomenat ‘cas Koldo’ com pel mal funcionament del servei ferroviari en alguns indrets, com ara a les Rodalies de Catalunya.