Veneçuela cita l'ambaixador espanyol al titllar la ministra Robles de dictadura el seu règim

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern veneçolà ha convocat l’ambaixador espanyol a Caracas, Ramón Santos, i ha cridat a consultes la seua ambaixadora a Madrid, Gladys Gutiérrez, com a resposta a les “insolents, ingerencistes i grolleres” declaracions de la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, que dijous es va referir a l’Executiu de Nicolás Maduro com una “dictadura”. El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va intentar ahir evitar el xoc amb Caracas a l’assegurar que respecta la seua “decisió sobirana” sobre els ambaixadors, mentre que el PP va lloar les paraules de Robles i va assegurar que el president espanyol, Pedro Sánchez, “no és lliure” per dir que “Veneçuela és una dictadura”.

La represàlia diplomàtica de Caracas se suma a la crida per part del president de l’Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, a revisar les relacions amb Espanya. Ho va fer en resposta a l’aprovació al Congrés d’una proposició no de llei impulsada pel PP en la qual es demana a l’Executiu reconèixer com a president de Veneçuela l’opositor Edmundo González Urrutia, que va arribar a Madrid diumenge per buscar asil davant de la persecució del règim de Maduro. Rodríguez va equiparar aquesta iniciativa amb una “declaració de guerra”.Albares va assegurar ahir que el Govern espanyol busca “les millors relacions possibles” amb el poble veneçolà i va defensar que la convocatòria de l’ambaixador espanyol a Caracas és una “decisió sobirana” de l’Executiu de Maduro. “Convocar un ambaixador i cridar a consulta són decisions sobiranes de cada Estat i, per tant, no hi ha res a comentar”, es va limitar a dir en una entrevista a RNE.Per la seua part, el vicesecretari d’Institucional del PP, Esteban González Pons, va lloar Robles per dir que Veneçuela és una “dictadura”, i va assegurar que Sánchez “no vol” assumir “la pura veritat”, que va afirmar que és la manca democràtica del “règim” de Maduro. Al seu torn, Pons va retreure al president espanyol que continuï “posant draps calents als criminals”.El portaveu del PSOE, Patxi López, va defensar que el Govern de Sánchez és “el que més està fent pel poble de Veneçuela” i va advertir el PP que “actuar de manera lleugera pot posar en risc no només les relacions polítiques, sinó les comercials”. Sumar va evitar valorar les paraules de Robles, si bé va admetre que els resultats de les últimes eleccions a Veneçuela no s’han verificat.

Els populars portaran el cas de González Urrutia a l’Eurocambra

El PP Europeu (PPE) vol que el Parlament Europeu reconegui el candidat opositor Edmundo González Urrutia com a president electe de Veneçuela i presentarà una resolució que l’Eurocambra votarà al ple de la setmana que ve. En aquest sentit, els populars reclamen que tots els estats membre de la UE reconeguin l’opositor i que tant la UE com els 27 “facin tots els possibles” per garantir que pugui prendre possessió del càrrec el gener del 2025.Les relacions comercials entre Espanya i Veneçuela són reduïdes, amb exportacions per un import de 146 milions d’euros l’any 2023, davant unes importacions que van ascendir a 619 milions d’euros i que pràcticament es limiten a petroli que compra Repsol. D’aquesta manera consta en l’últim informe elaborat per ICEX, que detalla que el petroli representa el 88,6 per cent de les importacions.