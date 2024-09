Almenys nou morts i 300 ferits per les noves explosions d’aparells al Líban

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de morts per la nova onada d’explosions en walkie-talkies al Líban ja ascendeix nou i el de ferits a més de 300, ha informat el Ministeri de Salut Pública libanès, que dona per gairebé finalitzades les operacions de rescat.

Aquests fets arriben tot just 24 hores després d’un altre atac massiu del mateix tipus. L’Agència Nacional de Notícies (ANN) ha informat de la mort de tres persones per una de les deflagracions a la localitat de Sahmar, en l’oriental Valle de la Bekaa, mentre va informar d’altres incidents del mateix tipus a Maryayoun (sud), Hosh al Ghanam (aquest) o Tir (sud).

També s’han registrat explosions als suburbis meridionals de Beirut coneguts com el Dahye, on un testimoni que va demanar l’anonimat va confirmar a EFE com una detonació de baixa intensitat va sacsejar un vehicle del qual van sortir dos passatgers completament coberts de "sang".

Un altre testimoni ha afirmat que diversos habitatges en aquest extraradi de la capital han patit incendis, mentre que les mesures de seguretat han estat intensificades a la zona coincidint amb el vol d’almenys un dron.

"Estem responent amb 30 equips d’ambulàncies a múltiples explosions en diferents àrees, incloent el sud del Líban i la Vall de la Bekaa", va afirmar la Creu Roja libanesa en el seu compte de X, en agregar que la seua persona es troben en "alta alerta" i "llest per intervenir".

L’Exèrcit libanès també ha demanat a la població en un escarit missatge que no s’amuntegui en els punts on s’han produït "incidents de seguretat" per permetre el pas dels equips mèdics.

Les àrees afectades estan controlades pel grup xiïta libanès Hezbollah, com ja va passar amb les explosions en cadena que dimarts es van originar en milers de cercapersones en mans de membres del moviment i que van causar almenys dotze morts, i 2.800 ferits, segons l’últim balanç oficial.

Aquest atac va ser atribuït a Israel tant pel govern libanès com per Hezbollah, i va causar també víctimes civils.