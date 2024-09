El Govern apuja un 12,8% el sostre de despesa per al pressupost del 2025

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha donat el tret de sortida a l’elaboració dels pressupostos catalans del 2025 fixant el sostre de despesa per al pròxim exercici en 37.783 milions d’euros. Aquesta xifra, que marca la despesa màxima que podrà acometre la Generalitat el 2025, suposa un augment del 12,8% respecte al 2023, l’últim any amb pressupostos aprovats. El projecte del 2024, que va tombar el Parlament i va precipitar la convocatòria de comicis a Catalunya, preveia un límit de despesa de 36.736 milions.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va dir que l’augment al sostre de despesa s’explica pel “bon funcionament de l’economia”, i va insistir que l’objectiu del Govern de Salvador Illa és que els pressupostos entrin en vigor l’1 de gener. Per complir-ho, els comptes haurien d’entrar al Parlament al novembre, va dir.Paneque va insistir que el pressupost del 2025 és “una prioritat” per a l’Executiu, i va assegurar que ja han iniciat converses amb ERC i els comuns, a qui considera els seus “socis prioritaris”. Va afirmar que aquests contactes aniran “en paral·lel” amb la reforma del finançament, que està en l’aire, i també va remarcar que no descarten tenir converses amb altres grups. La portaveu adjunta dels comuns, Susanna Segovia, va advertir el Govern que no pot donar “per fet” el seu suport al pressupost i va reclamar que els comptes incloguin un “augment significatiu” de recursos destinats a polítiques d’habitatge. Va insistir a demanar a l’Executiu una modificació per regular els lloguers de temporada.Per la seua part, el PP català va advertir que no negociarà el pressupost si el pacte segellat entre socialistes i ERC per a la investidura d’Illa, que inclou un finançament singular, segueix sobre la taula.El Col·legi d’Economistes de Catalunya va reclamar al Govern que el nou sistema de finançament no comporti “un augment dels impostos” perquè la ciutadania i les empreses catalanes no poden assumir “més càrrega tributària”.En un altre ordre de coses, Paneque va defensar que la reunió entre Illa i Felip VI avui a la Zarzuela vol enviar “un missatge de normalitat institucional”.