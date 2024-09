Moncloa revisarà els delictes d'injúries contra institucions i reforçarà el control a mitjans

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va aprovar ahir una primera proposta de l’anunciat pla de regeneració democràtica, que preveu modificar el Codi Penal per revisar els delictes d’injúries contra les institucions de l’Estat, però no especifica què passarà amb les injúries a la Corona. Inclou també mesures com l’obligatorietat de participar en debats electorals, canviar la llei de Secrets Oficials o crear un registre sobre la propietat i finançament de mitjans de comunicació. El pla, anunciat per Pedro Sánchez com un mecanisme per combatre el que va denominar com “la màquina del fang”, va rebre crítiques dels seus socis d’investidura, que van advertir de falta de contundència.

El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va dir que el pla compta amb 31 mesures que el Govern central “implantarà en els tres anys que té de legislatura”.Pel que fa a la premsa, Moncloa vol més transparència sobre el finançament dels mitjans i canviar les lleis que regulen el dret a l’honor i a la rectificació. Defensa que els tribunals donin una resposta “àgil i efectiva” a qualsevol mentida que es publiqui “en un mitjà o pseudomitjà” per garantir el dret a l’honor. Crearà un registre de mitjans amb informació pública sobre la seua propietat i la inversió publicitària que reben.També preveu modificar la llei mordassa per acabar amb les sancions a periodistes que cobreixen actuacions de la Policia i les forces de seguretat.El PP va avançar que no donaran suport a cap mesura que busqui “la censura” o “tapar” investigacions judicials, amb referència a la de la dona de Sánchez. Bolaños va acusar els populars de ser “finançadors i beneficiaris” de “pseudomitjans que propaguen falsedats”.El diputat de Sumar Enrique Santiago va assegurar que el pla acordat amb el PSOE suposa la derogació de les injúries a la Corona, encara que als socialistes “els costi anomenar les coses pel seu nom”.El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va mostrar la seua “decepció” sobre el pla: “S’ha quedat en maquillatge. Des del final de Los Serrano no em decebien tant”, va ironitzar.

Junts tomba la llei per regular els lloguers de temporada

El Congrés va tombar ahir la proposició de llei per combatre l’ús fraudulent dels contractes de lloguer de temporada i d’habitacions, després que els set diputats de Junts hi votessin en contra, en lloc d’abstenir-se, com havien anunciat inicialment. La proposta, que té com a objectiu combatre l’ús abusiu dels contractes de temporada per evitar que els propietaris eludeixin el límit de preus del lloguer, va ser promoguda per organitzacions socials i d’inquilins, i s’havia promogut al Congrés per iniciativa de Sumar, ERC, el BNG i Bildu.Encara que al matí Junts havia anunciat que s’abstindria, la qual cosa hauria permès al text prosperar, finalment els juntaires van canviar d’opinió i hi van votar en contra, juntament amb el PP, UPN i Vox. La diputada de Junts Marta Madrenas va criticar alguns aspectes de la proposició de llei, com la limitació del lloguer de temporada a sis mesos, i el secretari general del partit, Jordi Turull, va denunciar que la iniciativa “criminalitza” la propietat i envaeix competències de la Generalitat. “Junts no serà el partit que faciliti una llei que envaeix competències a Catalunya”, va assegurar, abans d’afegir que “és una llei que lluny de solucionar el problema (sobre l’habitatge), l’agreuja”.Partits com ERC, Sumar i Podem van criticar el vot en contra a última hora de Junts a proposició de llei. El portaveu d’Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, va assegurar a les seues xarxes socials que els juntaires van tombar la iniciativa perquè “són de dretes” i “perquè els surt gratis”. Els republicans van denunciar que el vot dels de Carles Puigdemont va “contra la gent” i van lamentar que “no han permès avançar en el debat parlamentari”.El portaveu de Sumar, Íñigo Errejón, va criticar Junts per “canviar el sentit del seu vot, en contra de l’acordat”, i els va acusar d’haver incomplert la seua paraula i elegir els especuladors.Mentrestant, el Sindicat de Llogaters va acusar els juntaires de “mentiders” i de condemnar els inquilins “a la misèria”.

Migració i inversió, claus per negociar els pressupostos

Junts va recordar ahir al PSOE que no acceptaran un “pacte rebaixat” en matèria de competències d’immigració a Catalunya. Els juntaires confien que el traspàs d’aquestes competències a la Generalitat, que asseguren que van pactar amb el Govern espanyol al gener, es pugui aprovar abans de final d’any, encara que deslliguen aquest assumpte de la negociació per als pressupostos espanyols del 2025. Mentrestant, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va advertir al PSOE que ha creat un “context que fa molt complicat” el seu suport als comptes, i va dir que esperaran a conèixer l’evolució de dades sobre l’execució dels pressupostos a Catalunya.