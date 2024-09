El president espanyol i els màxims responsables de CEOE, CCOO, UGT signen l'acord per la flexibilització de les pensions

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dimecres els 21 "grans acords assolits en el marc del diàleg social" des que és president del govern d'Espanya". Acords "crucials", ha dit, que "han permès impulsar una recuperació econòmica ferma i sostinguda" que "garanteixen el poder adquisitiu dels pensionistes, reforcen la sostenibilitat del sistema de pensions, i avancen en conciliació, coresponsabilitat i en reduir la bretxa de gènere". "Són reformes que fan i uneixen el país, perquè ofereixen solidesa al sistema i permanència en el temps", ha sentenciat.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions després de la signatura als jardins de la Moncloa de l'acord entre l'executiu i els agents socials per a la flexibilització de les pensions. A l'acte hi ha assistit els màxims responsables de la CEOE, Antonio Garamendi; Cepyme, Gerardo Cuerva; CCOO, Unai Sordo; i UGT, Pepe Àlvarez, a més de la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz.

L'acord es va assolir a finals de juliol a la taula del Diàleg Social, i suposa una nova regulació de la jubilació parcial i la jubilació activa per millorar la compatibilitat de l'ocupació i la pensió.

També suposa més implicació de les mútues que col·laboren amb la Seguretat Social en la Incapacitat Temporal (IT) i un nou procediment per establir coeficients reductors de l'edat de jubilació per a ocupacions perilloses o penoses.

En el seu discurs, Sánchez ha celebrat la rúbrica d'una mesura "important" que neix d'un acord amb els agents socials i que permetrà "millorar la vida de la gent" i construir una societat "més justa".

Ha recordat que aquest és el quart acord en matèria de pensions des del 2020 i ha afirmat que millora la "compatibilitat de la pensió de jubilació amb la feina" i "protegeix els treballadors amb ocupacions més dures i perilloses", a més d'aprofitar millor "els recursos de les mútues". Ha admès que aquest acord no ha estat "fàcil" i que han calgut més de 20 reunions formals, però finalment s'ha aconseguit un nou exemple de "bona política".