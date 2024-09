Junqueras carrega contra la "vergonya" de l'estructura B d'ERC i promet "fer net"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'expresident d'ERC Oriol Junqueras s'ha desmarcat de l'estructura B d'ERC i ha estat molt contundent contra els responsables dels cartells sobre l'Azheimer i que "van penjar ninots als ponts". En l'acte de posada en escena de la seva candidatura per tornar a liderar el partit, Junqueras ha dit que mentre ell estava a la presó es prenien decisions al marge de la presidència. "És una vergonya que nosaltres no mereixem", ha dit davant del miler d'assistents al Teatre La Passió d'Olesa de Montserrat. I ha promès fer net: "No cosirem cap ferida que prèviament no haguem netejat". La regidora de l'Ajuntament de Barcelona Elisenda Alemany serà la secretària general si Junqueras guanya el congrés del 30 de novembre.