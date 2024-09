Ucraïna demana més suport i claredat en el compromís per part dels EUA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va iniciar ahir una visita als Estats Units, on té previst presentar el seu “pla de victòria”, mentre els ucraïnesos esperen més suport en una fase crucial de la guerra, així com més claredat per part del seu aliat clau sobre l’abast del seu compromís. Els propers mesos seran decisius, va recalcar el mandatari ucraïnès en la seua arribada als EUA, on preveu abordar el seu pla amb el president Joe Biden i amb els dos candidats presidencials, així com amb líders d’altres països, reunits allà com a motiu de l’Assemblea General de Nacions Unides. Zelenski va deixar clar que el que espera aconseguir dels seus aliats són “armes per defensar la nostra independència i la nostra gent. Diplomàcia per consolidar els socis i forçar Rússia a la pau. I justícia perquè es faci retre comptes a Rússia per aquesta guerra i perquè pateixi les conseqüències”. Aquestes són algunes de les exigències principals del seu “pla de victòria”, del qual encara no es coneixen detalls.

Per la seua part, el Kremlin es va mostrar disposat a estudiar el pla elaborat per Kíiv. “Quan hi hagi alguna informació per mitjans oficials, nosaltres, per descomptat, l’estudiarem amb deteniment”, va afirmar Dmitri Peskov, portaveu presidencial rus.