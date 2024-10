El lleidatà Ramon Abad renuncia a l'acta de diputat d'Aliança Catalana pel seu "estat precari" de salut

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El diputat del Grup Mixt Ramon Abad ha anunciat aquest dimarts al matí que renuncia a l'acta d'Aliança Catalana. En una roda de premsa al Parlament, Abad ha argumentat que pren la decisió pel seu "estat precari de salut", i que aquest motiu l'ha "impedit" assistir a les comissions parlamentàries. Al cap del partit per Lleida el substituirà la també lleidatana Rosa Maria Soberana, que ha dit que encara el repte amb "il·lusió", i amb la voluntat de "contribuir" al projecte. Soberana s'ha mostrat "orgullosa" d'Abad, així com també Sílvia Orriols, líder de la formació d'extrema dreta. Orriols ha agraït la feina a l'exdiputat, i ha subratllat que no es tracta de cap "adéu": "Continuarem lligats al projecte", ha garantit.