L'Iran llança més de 200 míssils contra Tel-Aviv i Jerusalem en el seu pitjor atac contra Israel

L’Iran va llançar ahir un atac amb míssils balístics contra territori israelià després de la invasió hebrea al Líban llançada dilluns a la matinada a dimarts. Els Estats Units havien avisat que un atac per part de l’Iran era “imminent”.

La Guàrdia Revolucionària de l’Iran va anunciar que va portar a terme un atac amb míssils contra Israel en represàlia per la mort del líder polític del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Ismail Haniyeh, i del secretari general del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, Hassan Nasrallah.Mitjans iranians com l’agència estatal IRNA van publicar vídeos d’imatges de míssils travessant el cel del país en ciutats com Teheran, Esfahan, Shiraz o Tabriz, unes imatges que es van repetir en xarxes socials.Per la seua part, els mitjans israelians mostraven imatges de com els projectils iranians eren interceptats per la Cúpula de Ferro –el sistema de defensa aèria– i s’escoltava el soroll de les explosions al cel. Segons la premsa israeliana, es tractaria de dos-cents míssils disparats contra el seu territori.A més, el president dels EUA, Joe Biden, va ordenar a les Forces Armades nord-americanes que abatessin els míssils que l’Iran va llançar sobre Israel. Jordània i l’Iraq van anunciar el tancament temporal del seu espai aeri davant de l’atac iranià.Hores abans, Israel va iniciar la invasió del sud del Líban en una incursió terrestre “limitada, localitzada i específica”, segons les autoritats militars.Israel va ordenar als libanesos no viatjar al sud, on s’estan donant “intensos combats” amb Hezbollah, segons assenyala el portaveu de l’Exèrcit, Avichay Adraee.El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va destacar que les operacions militars que el seu país ha protagonitzat en els últims mesos a la Franja de Gaza o al Líban són contra “l’eix del mal de l’Iran”, al·ludint a la influència de Teheran en les milícies islamistes de la regió.Per la seua part, Hezbollah va llançar una andanada de coets contra una base de la Intel·ligència d’Israel i contra una seu del Mossad als afores de Tel-Aviv.Paral·lelament, almenys set persones van morir en un bombardeig israelià contra una escola a l’est de la ciutat de Gaza.A més, almenys tres persones van morir, inclosa una destacada periodista, en un bombardeig atribuït a les forces israelianes contra la capital de Síria, Damasc.Des dels EUA, la viceportaveu del Pentàgon, Sabrina Singh, va anunciar que desplegarà “uns quants milers” de tropes addicionals al Pròxim Orient per reforçar la seguretat i defensar Israel.

El cru es dispara més d’un 3% a l’incrementar-se les tensions

El petroli es disparava ahir més d’un 3% a les 18.00 hores peninsulars després d’informar els Estats Units que l’Iran estava preparant un atac imminent contra Israel en represàlia per l’eliminació divendres passat del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, i per la posterior invasió del sud del Líban. Així, els futurs del cru es van reposar al llarg del dia en una baixada propera a l’1% que s’anotaven tant el barril Brent, de referència a Europa, com el West Texas Intermediate dels EUA. No obstant, les tensions geopolítiques van acabar portant el Brent a cotitzar en els 74,36 dòlars, un 3,71% més, mentre que el seu homòleg dels EUA feia el mateix fins als 70,85 dòlars.

Almenys quatre morts en un atac terrorista a Tel-Aviv

Almenys quatre persones van morir ahir en un tiroteig portat a terme per dos suposats terroristes al barri de Jafa, a prop de l’estació de tramvia al sud de Tel-Aviv, en el qual van resultar ferides a més set persones, segons va informar un portaveu de la Policia israeliana.El portaveu va indicar que quatre civils van morir pels trets de dos terroristes, a Sderot Yerushalayim, a Tel-Aviv. La font va afegir que “els dos terroristes van ser neutralitzats al lloc”.L’atac es va produir minuts abans que saltessin les alarmes a Israel per l’atac amb míssils des de l’Iran, que va portar les autoritats israelianes a cridar la població a refugiar-se en búnquers.