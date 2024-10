Puigdemont no liderarà l'oposició a Illa i Junts deixarà vacant el càrrec

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no exercirà com a cap de l’oposició al Parlament aquesta legislatura, i Junts opta per deixar vacant aquest càrrec a la Cambra per centrar-se a consolidar-se com l’“alternativa” al Govern de Salvador Illa. “No assumirem el càrrec de cap de l’oposició, ni els càrrecs de confiança que es derivin, però sí el rol que les urnes ens han donat de ser l’alternativa al Govern d’Illa”, va explicar ahir el president del partit al Parlament, Albert Batet. Així es va pronunciar des de Waterloo, on el partit s’ha reunit per dissenyar la seua estratègia un dia abans del Debat de Política General de la setmana que ve al Parlament.

Després de la decisió de Puigdemont, Junts ha optat per ratificar Batet com a president del grup parlamentari, amb un rol “més institucional”, i Mònica Sales continuarà com a portaveu a la Cambra, veient reforçades les seues funcions en l’organització interna. També guanyaran pes la resta de caps de llista de Junts en les eleccions catalanes, entre els quals la lleidatana Jeannine Abella.L’anunci arriba després que el mateix Puigdemont cridés dimecres a “renovar lideratges” dins de Junts.La portaveu d’ERC a la Cambra, la lleidatana Marta Vilalta, va assenyalar que el seu partit es presenta voluntari a liderar l’oposició al Parlament amb “responsabilitat i exigència”.Per la seua part, l’expresident Artur Mas va considerar “lògic” que Puigdemont no exerceixi com a cap de l’oposició, malgrat que va subratllar que “si no és ell, ho ha de fer algú”.

Comín exigeix que “s’aixequi l’ordre de detenció”

L’eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, va reclamar ahir que s’“aixequi l’ordre de detenció” contra seu per poder anar a Madrid a prometre la Constitució, de manera que pugui accedir al seu escó al Parlament Europeu. En una entrevista al digital Vilaweb, el dirigent de Junts avisa que el Tribunal Constitucional (TC) “tardarà mesos, o un any”, a resoldre el recurs que ha presentat perquè se li apliqui la llei d’amnistia. “Aquest tribunal ha de dictar unes cautelars, si no prevarica i actua de forma imparcial i respecta la llei”, va dir, abans d’insistir a reclamar que “s’aixequi l’ordre de detenció, que puguem tornar en llibertat i jo pugui anar a Madrid a prometre la Constitució”.Així mateix, assegura que està “psicològicament preparats per a tot”, i assenyala que no esperava la “incoherència” que va dir que suposa la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb què, segons ell, sembla que vulguin protegir el Parlament, textualment.“El TJUE, no sé per quina raó, ha entrat en una situació molt delicada, perquè pot ser que s’hagi contradit sense ser-ne conscient”, defensa Comín, abans d’insistir en el fet que la sentència del tribunal sobre Oriol Junqueras sigui precedent sobre la seua immunitat.