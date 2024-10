Israel ultima un atac “seriós” contra l'Iran en resposta al bombardeig de dimarts passat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel també s’està preparant per a un atac “seriós” i imminent a l’Iran, en represàlia per l’atac que Teheran va llançar aquest dimarts amb prop de 200 míssils sobre territori israelià, segons van indicar ahir mitjans israelians com Haaretz. Bona prova d’això és l’arribada a Israel del cap del Comando Central dels Estats Units, el general Michael Erik Kurilla, per participar en la coordinació de la resposta de l’Estat hebreu a l’atac iranià.

Ahir, a més de continuar la seua ofensiva contra els barris de Beirut que són feu de la milícia xiïta Hezbollah, Israel també va atacar per primera vegada el nord del país des que van començar els enfrontaments el 8 d’octubre del 2023. En l’esmentat atac, dirigit contra el camp de refugiats palestins de Beddaoui –a cinc quilòmetres de Trípoli–, Israel va matar Saeed Atallah, líder del braç armat de Hamas, les brigades Al-Qassam, que va morir al costat de la seua esposa i dos filles.El ministeri de Salut del Líban va xifrar ahir en més de 2.000 els morts al país pels atacs israelians de l’últim any per combatre Hezbollah.El rei Felip VI, que va iniciar ahir la seua primera visita oficial a Jordània, va instar a la solució dels dos estats entre Palestina i Israel en plena escalada bèl·lica al Pròxim Orient.Divendres, l’expresident dels EUA i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump, va suggerir durant un acte de campanya que Israel hauria de llançar una ofensiva contra instal·lacions nuclears iranianes, en resposta al llançament de míssils de dimarts per part de la Guàrdia Revolucionària.L’escalada del conflicte ha portat els preus del cru a la pujada setmanal més gran en 2 anys, la qual cosa revifa el temor d’un repunt de la inflació que, al seu torn, podria limitar les retallades dels tipus d’interès.

Milers de persones es manifesten arreu del món en suport a Palestina

Miles de persones van començar a manifestar-se ahir en marxes de suport a Palestina arreu del món en la vigília que es compleixi un any de l’atac terrorista del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) contra territori israelià i l’inici de la invasió militar de la Franja de Gaza per part d’Israel, que ha costat la vida de més de 41.000 persones fins al moment (vegeu la pàgina 23).Des de Nova Zelanda a Europa, ahir van discórrer les protestes amb manifestants demanant el final dels bombardejos a Gaza i Cisjordània i que s’acabi la campanya contra els palestins que porta a terme el Govern israelià.A Roma, la Prefectura de Policia havia prohibit la manifestació al·legant “motius de seguretat pública” i perquè considerava que la proximitat amb el 7 d’octubre podria acabar en “expressions de celebració de la matança perpetrada a Israel” per Hamas. Malgrat això, al voltant de 7.000 persones es van concentrar a la Piazzale Ostiense de la capital italiana entre un ampli desplegament policial amb uns 1.500 agents de policia.Madrid va obrir la cadena de manifestacions previstes per a aquest cap de setmana a l’Estat. Per avui diumenge es preveu una protesta a Passeig de Gràcia-Diagonal a les 12 del migdia.