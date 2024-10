Ordre d'evacuació de 5,5 milions de persones a Florida pel Milton

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 5,5 milions de persones estaven ahir subjectes a evacuació obligatòria en comtats de Florida davant de l’arribada a última hora del dia de l’huracà Milton, que ha provocat un dels èxodes més grans de la història de l’Estat, segons l’Agència Federal d’Emergències (FEMA). Una trentena de comtats, que comprenen una zona densament poblada entre Orlando, Tampa, Sarasota i Fort Myers, van emetre ordres d’evacuació obligatòria entre els seus ciutadans, que en una gran part van complir la petició de les autoritats i van abandonar les seues llars.

Les autoritats van recordar la importància d’evacuar immediatament i abans que el Milton colpegés la costa oest de Florida amb vents de prop de 250 quilòmetres per hora, pluges torrencials i la pujada del nivell del mar.El mateix president nord-americà, Joe Biden, va subratllar a la població de Florida que es posés a resguard davant de la imminent arribada de l’huracà Milton. “És literalment qüestió de vida o mort”, va afirmar.L’última actualització del Centre Nacional d’Huracans indicava que a les 8 del matí hora local el Milton es va debilitar lleugerament a un huracà de categoria 4 amb vents de 250 km/h, i es trobava a uns 405 km al sud-oest de Tampa.El NHC va alertar de la potència de l’huracà Milton al seu pas per Florida, on es van activar avisos per “maror ciclònica” i “tempesta tropical”, fenòmens que es poden produir fins a entre 36 i 48 hores després, respectivament, segons aquest Centre.

Sis ferits i seriosos danys a Espanya per la borrasca Kirk

La borrasca Kirk, amb pluges i forts vents de fins a 180 km/h, va deixar ahir sis persones ferides, vols cancel·lats, retards de trens, teulades caigudes o talls de llum com a part dels danys que va causar i va fuetejar tot Espanya, tret de les Canàries. A Castella i Lleó cinc persones van resultar ferides per la caiguda de diferents objectes. A Galícia, una de les regions més afectades, una jove de 25 anys va resultar ferida lleu després de caure-li a sobre la copa d’un arbre a Vigo. A Valladolid, el vent va arrancar de soca-rel la coberta d’un cèntric edifici davant l’Estació del Nord. Estava previst que la borrasca perdi intensitat així que es desplaci cap a l’est de la Península, afectant a últimes hores d’avui el nord-est de manera més dispersa.