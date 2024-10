Arranca el judici per la mort de Samuel Luiz: "una cacera humana", segons l’acusació

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

El judici per la mort de Samuel Luiz -- el jove de 24 anys que va morir després d’una pallissa a la sortida d’un local de lleure, després que un dels cinc processats que des d’aquest dimecres s'asseu al banc dels acusats cregués que l'estava gravant -- ha començat aquest dimecres a l’Audiència Provincial d’A Coruña després de constituir-se el jurat dimarts.

Ha estat amb l’exposició de qüestions prèvies i després que només dos dels cinc acusats accedissin per l’entrada principal al ser els únics que es troben en llibertat, amb obligació de compareixences davant el jurat. Els altres tres són en presó provisional des del dia dels fets, la matinada del 3 de juliol de 2021.

L’única dona acusada, Catherine S.B. va arribar acompanyada pel seu advocat, capbaixa i amb la caputxa posada, en un moment en què estava plovent amb intensitat. Va mantenir silenci davant dels nombrosos mitjans de comunicació congregats a les portes de l’Audiència d’A Coruña, el mateix que va fer a la sortida, en aquest cas amb el rostre descobert, però sense fer declaracions.

Aquest va ser el cas també d’Alejandro M.R. que, com ella, declararà aquest dijous. Va sortir, al final del judici després d’unes quatre hores de sessió, amb unes ulleres de sol i sense contestar a les preguntes dels mitjans. Sí que ho va fer el seu advocat, Manuel Ferreiro, que va incidir, com en el judici, que no hi ha proves contra el seu client i va negar la seua participació.

"Serà un covard, un imbècil, però no és un assassí", ha sentenciat davant de les peticions de pena de les acusacions: Fiscalia, la particular, exercida per la família de la víctima, i la popular, a càrrec del col·lectiu LGTBI Alas Coruña.

Discriminació per orientació sexual

Totes elles demanen una condemna per delicte d’assassinat amb acarnissament i traïdoria i agreujant en el cas de Diego M.M. i Catherine S.B. per discriminació en relació amb l’orientació sexual de la víctima. Per això, a ells se’ls demanen 25 anys de presó.

I és que la qüestió de si la condició sexual va fer que l’agressió rebuda fos encara més gran ha estat un altre dels aspectes que ha centrat el judici en aquesta primera sessió i en l’exposició de les parts en relació amb les seues sol·licituds de condemna o no. En el seu cas, les defenses demanen la lliure absolució.

"No el va colpejar perquè fos homosexual", ha indicat el lletrat de Diego M.M., que ha manifestat que el seu client estava aquella matinada "mamat", amb referència al consum d’alcohol, i que "volia gresca". "La va emprendre amb Samuel com ho podia haver fet amb qualsevol", ha asseverat per rebutjar, no obstant, que "el colpegés durant sis minuts i a 180 metres".

Agressió d’una "manada"

Això ho ha exposat davant els arguments de les acusacions. Així el lletrat del col·lectiu LGBTBI ha vinculat l’agressió amb "una manada" mentre que l’advocada de la família ha manifestat que els cinc "eren perfectament conscients de la gravetat" dels fets.

"Se’ns diu que no volien matar-lo i llavors què volien, enviar-lo a l’UCI, deixar-lo en cadira de rodes o trencar-li tots els ossos," ha plantejat per insistir que li van perseguir "quan fugia, quan no tenia forces i es queixava". "No van aturar l’atac fins que va caure a terra".

De "cacera brutal i inhumana" ha qualificat la fiscal el que va passar, insistint que hi va haver una "animadversió" per la condició sexual de la víctima, en al·lusió en concret al que presumptament va iniciar l’agressió. "La mort de Samuel va ser previsible, coneguda i acceptada per tots els acusats", ha asseverat.

Defenses neguen participació

"No fa absolutament res", ha assegurat el lletrat de Catherine S.B., qui va definir la seua clienta com una "nena", mentre va sostenir, davant la qual cosa mantenen les acusacions, que va intentar parar l’agressió.

L’advocat de Kaio A.S.C. ha rebutjat que el seu client participés en ella i ha insistit que va intentar "separar". A més va negar que hagués robat el mòbil de la víctima, motiu pel qual per a ell es demana la pena més elevada, 27 anys de presó.

"No tota agressió amb resultat de mort té la mateixa conseqüència jurídica", ha insistit, al seu torn, el lletrat d’Alejandro F.G., per al que se sol·liciten 22 anys de presó com per a Alejandro M.R.

El judici, en el qual avui els acusats han estat amb rostre seriós, alguns de capbaixos i d’altres mirant de tant en tant cap a la zona del jurat o parlant en algun moment puntual amb el seu lletrat, continuarà aquest dijous amb la declaració dels dos acusats en llibertat, a més de testimonis: dos amics de la víctima presents al lloc i els ciutadans senegalesos que van provar d’auxiliar Samuel.