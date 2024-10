Puigdemont confirma que es presenta per tornar a presidir Junts després de reunir-se amb Borràs

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles Puigdemont tornarà a optar a la presidència de Junts en el congrés que el partit celebrarà aquest cap de setmana a Calella (Maresme). L'expresident de la Generalitat s'ha reunit aquest dimecres a Waterloo (Bèlgica) amb l'actual presidenta de la formació, Laura Borràs, per a traslladar-li la decisió i comunicar-li que vol "continuar comptant amb el capital polític" de Borràs, que se situarà al capdavant de la nova fundació del partit. A banda de Puigdemont, també es perfila la resta de l'executiva, amb Jordi Turull repetint com a secretari general i Josep Rius, Míriam Nogueras i Antoni Castellà com a vicepresidents.