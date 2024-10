Errejón dimiteix de tots els seus càrrecs i deixa la política al ser acusat de violència masclista

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, va anunciar ahir la seua dimissió de tots els seus càrrecs polítics després d’anys de “desgast” i després d’haver arribat “al límit de la contradicció entre el personatge i la persona”, una renúncia acceptada per la formació i que arriba enmig d’acusacions anònimes de violència masclista que la mateixa direcció del partit ja investiga.

Errejón va divulgar la seua decisió d’abandonar la política institucional en una carta a través de la xarxa social X en la qual va apuntar que porta temps en un procés personal i d’acompanyament psicològic, per a la qual cosa necessita parar i cuidar-se després d’estar des de fa una dècada ocupant llocs de primera fila a la política. En la missiva al·ludeix també a la “subjectivitat tòxica dels homes i el patriarcat” i afirma que espera reparar errors amb la seua marxa.La renúncia es produeix poc després que la periodista Cristina Fallarás publiqués al seu perfil d’Instagram un testimoni anònim en el qual es parlava d’un diputat (el nom del qual no se citava) que es definia com “un maltractador psicològic” i que diferents usuaris relacionessin aquest testimoni amb el nom del ja exdirigent de Sumar i comencessin a compartir altres relats, entre ells el de l’actriu Elisa Mouilaá, que el va acusar d’“assetjament sexual”. La mateixa executiva de Sumar va reconèixer haver acceptat de forma unànime la seua dimissió, mentre anunciava que ja havia obert una investigació per recollir informació sobre el cas. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, va afirmar que la marxa d’Errejón es deu al “procés” d’investigació iniciat pel partit i va reiterar el “compromís” de Sumar “contra el masclisme i per una societat feminista” és “ferm i sense excepcions”. A més, fonts de Més Madrid van afirmar que la formació va reclamar l’acta de diputat a l’exportaveu parlamentari després de demanar-li explicacions sobre les acusacions i reconèixer aquest la veracitat d’aquestes denúncies. La dimissió d’Errejón del seu escó al Congrés implica que cap dels cofundadors de Podem, immortalitzats a la prestigiosa foto de la primera assemblea ciutadana de la formació a Vistalegre, no forma part ja de la política activa. Abans que ell, el 2021 i després de les eleccions a la Comunitat de Madrid va abandonar la política activa Pablo Iglesias seguint altres cofundadors com Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa o Luis Alegre.

El PSOE demana duresa contra el masclisme i el PP assenyala Díaz

El PSOE i Podem van ser els primers partits d’esquerra a reaccionar i ho van fer per posicionar-se a favor de les víctimes i mostrar la preocupació per les acusacions contra Errejón. El president del Govern, Pedro Sánchez, va traslladar la seua “confiança” a Yolanda Díaz i Sumar, a la vegada que va demanar actuar contra els qui “atempten” contra el “projecte d’igualtat” que defensa el Govern. L’eurodiputada de Podem Irene Montero, per la seua part, va reclamar canviar la dinàmica de la “cultura de la violació”. Mentrestant, el vicesecretari de Coordinació Autonòmica del PP, Elías Bendodo, va reclamar explicacions a Díaz i al fundador de Podem, Pablo Iglesias, sobre la dimissió del portaveu del grup Sumar al Congrés alhora que els va acusar de voler “tapar-lo”. En aquest sentit, va retreure que el “Govern més feminista de la història” tenia Ábalos i Errejón com a números dos de Sánchez i Iglesias.