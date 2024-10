Surt a la llum la denuncia de l'actriu Elisa Mouliaá contra Íñigo Errejón: "Va tancar amb pestell per impedir que pogués escapar"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'actriu i presentadora Elisa Mouliaá, que aquest dijous va assegurar que havia estat víctima d'assetjament sexual per part de l'exdirigent de Sumar Íñigo Errejón, ha presentat ja una denúncia davant de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona de la Policia Nacional. És la primera a fer aquest pas malgrat que en les darreres hores més dones han exposat a les xarxes socials altres situacions similars viscudes amb l'exdiputat. De fet, la periodista Cristina Fallarás ha fet públic que té fins a onze testimonis. En la seva denúncia, Mouliaá relata uns fets del 2021 que podrien suposar tres delictes sexuals. Ella assegura que no va consentir, que es va sentir violentada i que li va haver de recordar que "només sí és sí".

En la seva denúncia, a la qual ha tingut accés l'ACN, l'actriu relata pas a pas tot el que li va passar el dia en què va conèixer al polític. Segons el seu testimoni, va quedar finalment en persona amb Errejón després de parlar-hi durant un any per xarxes socials. Van citar-se a la presentació d'un llibre del polític i, després de prendre unes cerveses per Madrid, van anar en cotxe a la festa d'una amiga d'ella.

"Un cop a l'interior del cotxe, Íñigo canvia d'actitud i pren una actitud dominant indicant a la denunciant que li imposaria tres regles: La primera que no se n'allunyés gaire aquesta nit, la segona que si ho feia no se n'anés a més de vint metres i tornés en un minut i la tercera que aquella nit li fes un petó. La declarant es va sentir violentada i tallada si bé va decidir guardar silenci per ser qui era", indica la denúncia.

Mouliaá afegeix que en arribar a l'edifici on era la festa, Errejón la va agafar fortament de la cintura i la va començar a besar introduint-li la seva llengua a l'interior de la boca "deixant-la sense respiració i violentament". Ja dins de l’esdeveniment, l'actriu explica que el polític va enfadar-se en veure-la ballar amb un amic seu i se la va endur a una habitació de la casa.

“Fets sense consentiment”

"El denunciat va tancar amb pestell la porta per impedir que (ella) es pogués escapar", agrega el text. Allà la va començar a "besar i a tocar" sobretot a la zona "dels pits i dels glutis". "Tots aquests fets van passar sense el consentiment de la declarant", apunta el relat policial. "Tot seguit (la) va empènyer sobre el llit i el denunciat es va treure el seu membre viril, començant a llepar la zona dels pits de la declarant. La denunciant diu que es va sentir paralitzada i que no va consentir res del que va passar, va ser en aquell moment quan li va dir que ella volia seguir a la festa, argumentant que el seu amic s'havia quedat sol", afirma.

Després d'aquest moment, l'actriu explica que va marxar de la festa acompanyada d'Errejón per anar a casa de l'exdirigent de Sumar, Más Madrid i Podem. No obstant, detalla que a mig camí va rebre una trucada dient que la seva filla d'un any tenia quaranta de febre, fet que la va preocupar molt. "Íñigo mantenia una actitud freda i impassible al que estava succeint no interessant-se de cap manera en l'estat en què es trobava la seva filla petita, no arribant ni a oferir-li la possibilitat de traslladar-la fins al domicili dels pares", apunta.

Un cop a casa d'ell, Mouliaá explica que Errejón va intentar besar-la i tocar-la de nou mentre provava de portar-la a la seva habitació. "La declarant li va comentar que s'estava sentint molt incòmoda i que a més seguia preocupada per la seva filla, i que tot li estava semblant molt violent, pel que finalment li va acabar dient: 'Íñigo només si és sí, sembla mentida que m'estigui passant això amb tu'", apunta el relat. Davant d'aquesta negativa, afirma que l'exdiputat va mostrar "sorpresa, repulsió i decepció". El relat policial, que ja está en mans del jutjat de la plaça Castilla de la capital espanyola, acaba amb l'actriu afirmant que se sent "víctima d'un delicte sexual".

El procediment de la denúncia

Tal com han indicat fonts del Ministeri d'Interior, la denuncia contra Errejón serà tramitada amb el mateix procediment policial emprat per a les denúncies d'aquest tipus. És a dir, s'obrirà una investigació policial a través de les Unitats d'Atenció a la Família i Dona (UFAM), especialitzades en la lluita contra la violència sexual i de gènere.

Així mateix, des del departament que encapçala Fernando Grande-Marlaska recorden que davant d'una denúncia d'aquesta mena l'actuació de Policia passa per la "recepció de la víctima", a la qual es dona una atenció especial durant la formulació de la seva denúncia, la "comprovació de la veracitat dels fets" mitjançant diligències de recerca i, si apareixen indicis suficients contra el presumpte autor, procedir contra ell donant compte a l'autoritat judicial.

Dimissió d'Errejón

La dimissió per sorpresa del portaveu de Sumar al Congrés al·legant motius de salut "física, mental i emocional" va obrir ahir un terrabastall polític que ha sumat les veus dels seus antics companys de Podem, dels correligionaris a Sumar i, fins i tot, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Tot i que inicialment Errejón va argumentar que havia arribat "al límit de la contradicció entre el personatge i la persona", poc després es van conèixer les queixes contra ell per suposada actitud masclista que el seu partit va acabar confirmant.

De fet, la mateixa Yolanda Díaz va assegurar aquest dijous que el cofundador de Podem havia deixat tots els càrrecs i abandonat la política com a resultat del procés d'investigació iniciat per Sumar arran dels "testimonis sorgits a xarxes" que denunciaven assetjament sexual del fins ara portaveu de la formació. La líder del partit va reiterar a través de les xarxes socials que el "compromís" de Sumar contra el masclisme i per una societat feminista és "ferm i sense excepcions".

La marxa d'Errejón es va fer efectiva després que l'executiva del seu espai n'acceptés de manera unànime la dimissió. Així mateix, fonts de Sumar han apuntat en les darreres hores que la formació va 'decidir obrir una investigació' quan va tenir coneixement de les denúncies de conductes masclistes d'Errejón recollides per Fallarás. Un cop la investigació va culminar, la formació va demanar explicacions al diputat, que va acabar plegant i que no ha reaparegut des d'aleshores.