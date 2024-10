Israel bombardeja objectius militars de l'Iran en represàlia per l'atac de l'1 d'octubre

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel va dur a terme ahir a la matinada el seu anunciat atac de represàlia contra l’Iran en tres tandes de bombardejos contra instal·lacions militars del país persa, inclòs Teheran. Va respondre així al llançament de més de 180 míssils balístics l’1 d’octubre per part de la República Islàmica, que es va afanyar a minimitzar l’impacte de l’ofensiva i a subratllar el seu dret a defensar-se.

El portaveu de l’Exèrcit hebreu, Daniel Hagari, va anunciar a les 2.30 hora local que l’aviació havia començat “atacs precisos” contra objectius a l’Iran, que no van incloure instal·lacions nuclears.

Els atacs es van centrar a Teheran i a les províncies del sud de Khuzestan i Ilam, van confirmar els mitjans oficials de l’Iran. Les autoritats van assegurar que els seus sistemes de defensa aeris van interceptar “amb èxit” l’atac israelià contra centres militars, encara que va reconèixer “danys limitats” als bombardejos. Almenys quatre militars iranians van morir a causa de l’onada de bombardejos.Per la seua part, el ministeri d’Exteriors iranià va subratllar el seu dret “legítim” i “obligat” a defensar-se “contra actes d’agressió estrangera”. A més, va considerar l’“agressiva acció del règim sionista” com “una clara violació del dret internacional”.Mentrestant, els països àrabs de l’Orient Mitjà, entre aquests Aràbia Saudita i Jordània, van condemnar l’atac i van exigir a Israel que respecti la sobirania de l’Iran. També van reclamar “màxima moderació” davant del risc que el conflicte s’estengui a tota la regió.El grup xiïta libanès Hezbollah va censurar el “traïdor” atac israelià i va assegurar que suposa “una perillosa escalada”. Va llançar un atac aeri contra una bases militar israelià al sud de Tel-Aviv. També va acusar els EUA de donar “suport explícit i ple” a aquesta acció, a més de “les tragèdies” a la Franja de Gaza i el Líban.

Biden assegura que “espero que això sigui el final del conflicte”

El president dels Estats Units, Joe Biden, va expressar aquest dissabte la seua esperança que els atacs israelians contra l’Iran posin fi a un període de tensió a l’Orient Mitjà, que havia despertat temors sobre una guerra regional. “Sembla que només han assolit objectius militars. La meua esperança és que això sigui el final”, va concloure. Tanmateix, fonts de la Casa Blanca van advertir que “si l’Iran decideix respondre una vegada més estarem preparats i hi haurà conseqüències per a l’Iran, una vegada més. Tanmateix, no volem que això succeeixi”. “Israel ha deixat clar que la seua resposta ja ha acabat i està completa”, van concloure. Per la seua part, la UE va reconèixer “el dret d’Israel a l’autodefensa”, si bé va reclamar contenció per evitar una nova escalada del conflicte a la regió.