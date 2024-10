Yolanda Díaz reconeix ara que Errejón “mai no hauria hagut de ser diputat ni portaveu”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta segona del Govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va assegurar ahir que dijous “va expulsar de les seues funcions” Íñigo Errejón a les 48 hores de la denúncia per agressió sexual feta pública per la periodista Cristina Fallarás, i que no va actuar amb el cas de l’estiu del 2023 perquè, després de preguntar a Podem i Més Madrid, li van dir que s’havia investigat i arxivat. En una compareixença al Congrés després de reunir el seu grup parlamentari, Díaz va defensar l’actuació del seu partit, però va reconèixer que han tardat massa a assabentar-se del cas.

“Si hagués tingut coneixement abans d’uns fets tan greus, hauria actuat amb la mateixa contundència que ho he fet ara”, va subratllar, abans d’afegir que, malgrat que Errejón estava en teràpia, no tenia cap sospita que era un suposat agressor sexual. “Està clar que no hauria d’haver estat diputat ni portaveu”, va dir, abans d’insistir que “dimarts passat em vaig assabentar del que havia passat, dimecres vaig parlar amb Errejón i dijous va ser expulsat”.

La ministra de Sanitat i portaveu de Més Madrid, Mónica García, va descartar hores abans més dimissions dins de la formació després de conèixer-se els casos d’agressió masclista per part d’Errejón, del qual va dir que sabien que tenia “problemes personals” però pensaven que eren “d’una altra índole”, i va admetre el seu “error” davant de la denúncia per agressió sexual en una festa a Castelló el 2023. Per la seua part, el portaveu de Podem, Pablo Fernández, va assegurar que el juny d’aquell any van informar Díaz de l’existència d’una denúncia d’una dona contra l’exdiputat de Sumar. “El que vam fer és comunicar-ho a la persona que enteníem que podia fer alguna cosa, que era Yolanda Díaz”, va subratllar.

En un altre ordre de coses, el PSOE d’Extremadura ofereix suport a una dona que assegura haver estat víctima d’una agressió sexual per part d’un polític del partit després d’un acte el 2019 a Badajoz.

El PSOE defensa el seu soci de coalició i l’insta a “reflexionar”

La portaveu del PSOE, Esther Peña, va defensar ahir que Sumar, el seu soci al Govern de coalició, està “fent bé els deures” després de l’esclat del cas Errejón, tot i que els va comminar a obrir “un període de reflexió” per comprovar què ha fallat. A més, va confiar que “assumiran les responsabilitats”. D’altra banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va denunciar que les dones víctimes d’assetjament pateixen ara l’“encobriment” del cas Errejón després de les rebaixes de penes a agressors per l’anomenada llei del només sí és sí.

El jutge fa el primer pas per investigar el ja exparlamentari

El titular del Jutjat d’Instrucció Número 47 de Madrid va sol·licitar ahir al Congrés que l’informi sobre la condició d’exdiputat d’Íñigo Errejón, com a part del recorregut processal que ha de seguir després de la denúncia que va presentar l’actriu Elisa Mouliáa contra l’exportaveu de Sumar per agressió sexual.La que no ha deixat la seua acta de diputada a l’Assemblea de Madrid és Loreto Arenillas, que va ser la cap de gabinet d’Errejón. Podria ser diputada no adscrita entregant al PSOE el lideratge de l’oposició a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Arenillas ha estat acusada d’encobrir els presumptes abusos sexuals de l’exportaveu de Sumar Íñigo Errejón.