Una parella arriba a València caminant després de 7 hores encallats en un bus: "Mentre estàvem esperant vam rescatar cinc persones"

Una parella de veïns de L’Eliana que es dirigia a Elx amb autobús va aconseguir arribar a València caminant després d’un periple d’unes set hores embussats a la V-30 a l’altura de La Torre, on van rescatar cinc persones que havien sortit dels seus vehicles quan la carretera es va inundar, l’aigua arribava a alts nivells i la cua de cotxes era enorme. Han relatat a EFE que cap a les 20 hores van agafar un autobús de la companyia Alsa des de l’estació d’autobusos de València a Elx, en el que viatjaven una trenta persones, i en deu minuts van arribar a la zona del riu a l’altura de la pedania de La Torre, on van començar a veure "com l’aigua estava excedint la mitjana des d’un barranc proper i gent a la desesperada que tractava d’anar en direcció contrària als cotxes, però era impossible per la llarga cua".

"Abans de sortir li preguntem al conductor si era segur –emprendre el trajecte–, perquè ens estaven arribant imatges de pobles pels que havíem de passar que estaven inundats. Ens va dir que companys seus ho acabaven de fer i sí que era segur, però que faria la ruta per la costa en comptes de per l’interior i ens va informar que no faria aturades, només Elx i Múrcia," han afegit.

Una vegada parats per l’aiguat, el conductor va deixar l’autobús encès i tots provaven de "mantenir la calma, però el nivell de l’aigua ja pujava de manera extrema i hi va haver molta gent que va començar a sortir dels seus cotxes per les finestretes i es quedaven als sostres del cotxe o fent equilibrisme en la mitjana". "Mentre estàvem esperant rescatem cinc persones. Dos van començar a colpejar a la part posterior de l’autobús i vam trencar la lluna posterior amb un pic de diamant i els pugem, es van tallar però estaven bé. També rescatem un home que va abandonar el seu cotxe i unes altres dos persones que anaven a la deriva", ha explicat la noia.

"Després d’estar set o vuit hores allà, quan va baixar una mica el nivell de l’aigua i vèiem gent caminant amb l’aigua pel genoll, ja no pel pit, vam veure dos persones de Protecció Civil i els preguntem què fèiem, però van seguir el seu camí sense donar-nos cap indicació", ha lamentat.

El conductor es va cansar d’esperar i com va veure que alguns cotxes s’estaven movent i hi havia lloc va seguir per endavant. "Teníem molta por perquè hi havia molt corrent i temíem que ens arrossegués", ha relatat la noia, que ha assegurat a EFE que el conductor els "va salvar la vida".

Segons ha explicat, el conductor es va adonar que si anava marxa enrere a l’autovia no estava inundat i ho va fer. "Cap a les quatre del matí li vam anar a preguntar a dos policies i ens van dir que ens poséssim a caminar; el que em faltava amb el dia que portava, que m’atropellessin," s’ha queixat. Els policies li van dir al conductor que si el vehicle funcionava, pugéssim tots, els passatgers i la gent que havia baixat dels seus vehicles, per portar-nos al centre de València, on no hi havia inundacions. "Però de camí –tota l’autovia en contra direcció–, per la Creu Coberta, l’autobús es va quedar sense bateria i decidim baixar. Cridem a un Cabify però tenien ordre de no sortir de València i nosaltres anàvem a L’Eliana i no podíem anar, i truquem a uns amics de València per anar a casa seua", ha afegit.

Segons la parella, en el temps parats a l’autobús, fins les 3.30 o 4 d’aquesta matinada, van trucar "un munt de vegades –segur que 50– al 112 i deia que el número no existia i que les línies eren ocupades", i ha lamentat que ni Protecció Civil ni Policia no els donés cap indicació de què fer. En la Cruz Cubierta, juntament amb altres passatgers, van decidir baixar i anar caminant fins Nou Centre. En aquell moment, ja no plovia.