Milers de damnificats demanen ajuda per la dana, que ja ha segat 158 vides

El pas de les hores està demostrant que la dana que afecta Espanya és encara més mortal del que s'havia estimat. De moment s'han confirmat 158 morts, però encara hi ha desenes de desapareguts a València i cinc a Albacete. Milers de persones estan sense de llum i aigua i carreteres i trens del llevant es troben inutilitzats.

L’últim balanç oficial de víctimes xifrava al tancament d’aquesta edició en 158 els morts al País Valencià, als quals se n’afegeixen un a Conca, un altre a Albacete i l’últim a Màlaga. Però encara hi ha desenes de desapareguts, la majoria a València, a més de cinc a la localitat de Letur, a Albacete. Es compten per milers les persones que insten a ajuda perquè no disposen de subministraments bàsics ni menjar. Almenys 40.000 valencians no tenen llum, 200.000 estan sense telèfon i molts sense aigua a les seues poblacions, ni compten amb establiments on poder comprar-la i, en el millor dels casos han comptat amb la solidaritat de poblacions veïnes. Els qui han pogut s’han traslladat a València a buscar productes des de les zones més afectades, com són Alfafar, Benetússer, Paiporta, Torrent, Aldaia, Mislata i Xirivella.

Però és molt difícil, amb més de 120 carreteres amb talls, entre les quals les dos principals autovies de la comunitat, l’A-3 i l’A-7. L’AVE Madrid-València estarà fora de servei durant tres setmanes i les línies de rodalies es troben “destrossades” i sense data per a la normalització. Les empreses més afectades ja plantegen ERTO de causa major per l’impacte de la dana i els sindicats demanen avançament de salaris, segons el diari Las Provincias. Amb tot, les autoritats van advertir ahir que els riscos de la dana no havien acabat i que de fet s’havien traslladat a Castelló, on van declarar l’alerta roja. “Perill extrem! No viatgeu per la zona tret que sigui estrictament necessari!”, va advertir l’Aemet al seu compte de X. A Castelló es va desbordar la rambla de Cervera a Càlig i van enviar treballadors i escolars a casa. Els col·legis i instituts de dos desenes de municipis valencians no faran classes la setmana vinent.

A Catalunya, el temporal va deixar fins a 178 litres a les Terres de l’Ebre i el Trabucador amb prou feines va resistir l’envestida de l’aigua. A Andalusia, l’avinguda del Guadalete va obligar al desallotjament d’unes 300 famílies de Jerez (Cadis) i 22 persones van haver de ser rescatades a Los Palacios (Sevilla), entre altres problemes derivats de la dana.

Promeses milionàries i enverinada polèmica política

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va anunciar ahir que estan ultimant un primer paquet d’ajuts als damnificats per 250 milions d’euros, als quals s’afegiran 25 milions de la Diputació provincial de València per reparar infraestructures. Alhora, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va garantir en la seua visita a la zona la col·laboració de l’Executiu amb el País Valencià “per terra, mar i aire” i tot el temps que calgui per fer front a les conseqüències de la dana. Va assegurar que continua aportant tots els recursos possibles. Mazón va agrair “el contacte que des del principi” han mantingut amb Sánchez i amb l’Executiu central. Ho va dir tot just unes hores després que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, recriminés, en una compareixença amb el mateix president valencià, al Govern de Pedro Sánchez falta d’informació i col·laboració després de l’“emergència nacional” que pateix Espanya i va recalcar que la gestió d’aquesta “catàstrofe” està recaient en els presidents autonòmics i els alcaldes. Feijóo va defensar Mazón mentre es multipliquen les crítiques contra l’actuació de la Generalitat a l’hora d’informar sobre la gravetat de la dana. El ministeri de l’Interior va insistir que les alertes que es van enviar als telèfons mòbils dels ciutadans eren “responsabilitat” del Govern valencià. Poc abans, Mazón va afirmar que el sistema d’alertes està “protocol·laritzat i estandarditzat” i va afirmar que estava “coordinat” per la Direcció General de Protecció Civil del Govern d’Espanya.L’Agència Estatal de Meteorologia va llaçar la primera alerta roja deu hores abans que arribés l’avís als mòbils dels valencians, quan ja molts estaven patint els efectes devastadors de les pluges històriques, en les pitjors inundacions a l’Estat d’aquest segle.