La indignació per la falta d'ajuda pública contrasta amb riuades de solidaritat a València

Centenars de persones copen el pont que uneix la ciutat de València amb pedanies arrasades per la dana per oferir ajuda. - DEFENSAGOB

Indignació. Aquesta paraula resumeix com se senten milers de valencians víctimes de la dana perquè no han rebut ajuda pública per repartir menjar i aigua, netejar els carrers convertits en fangars i buscar els desapareguts. Contrasta amb les riuades de solidaritat de ciutadans corrents. El temporal ha causat 211 víctimes.

Els veïns de les poblacions més afectades per la dana estan indignats perquè milers d’ells encara no tenen electricitat o aigua potable i tampoc aliments, i trobar uns bolquers o menjar per als nadons és un miracle en molts casos. Denuncien que l’ajuda pública no arriba, els alcaldes reclamen maquinària pesant per treure dels carrers els cotxes que s’amunteguen devastats per les riuades, que han convertit els pobles en veritables fangars. Però el material no arriba i, a més, els cotxes no es poden moure si els equips de rescat troben un cadàver a dins, ja que cal la intervenció d’un jutge en el procés. En alguns casos, han pogut arribar les primeres cisternes amb aigua per repartir-la entre veïns, però són clarament insuficients.

Els veïns s’afanyen a intentar ajudar-se entre ells, atenent en especial les persones grans que no poden sortir de les seues cases, i també en la neteja dels carrers en la mesura possible. Però també compten amb la solidaritat de ciutadans anònims. Ahir, grans cues de valencians es van dirigir per un gran pont, que van arribar pràcticament a col·lapsar, des de la capital cap al barri de la Torre, una de les pedanies afectades per les devastadores inundacions de València, i el barri de Sant Marcel·lí. Molts anaven carregats amb aigua o aliments, altres amb material per poder participar en les tasques de rescat.

El govern valencià va anunciar ahir a la nit que restringirà el trànsit a les principals carreteres afectades per la dana. La mesura tindrà caràcter transitori i pretén facilitar les tasques dels serveis essencials. Tot i així la norma tindrà unes quantes excepcions. Els problemes de mobilitat es mantenen amb més d’un centenar de carreteres danyades i l’AVE a València necessitarà almenys dos setmanes per normalitzar-se. L’Exèrcit reforça el seu contingent a la zona, i ahir a la nit s’esperava que arribessin a sumar 2.000 efectius, amb vehicles inclosos helicòpters. Defensa assegura que està disposada a enviar “120.000 soldats” si fos necessari.L’últim balanç oficial de víctimes mortals situa en 202 a València per la dana, a les quals en cal sumar-ne tres a Conca, Albacete i Màlaga.

No hi ha xifra oficial de desapareguts, però a l’acta de la reunió crisi en la qual van participar ahir el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el president valencià, Carlos Mazón, xifra en 1.900 les persones denunciades com a tals al 112. Només dijous, 600 van ser finalment localitzades. A més, assegura que hi ha una setantena de cadàvers localitzats pendents d’aixecament. Tot i així, el risc de la dana encara no ha acabat. Ahir, un nen de quatre anys va morir a Sot de Xera a l’esfondrar-se un edifici al costat del riu i el seu pare ha desaparegut. A pocs quilòmetres, es tem per la situació de l’embassament de Buseo.

Missatges d’alerta per fortes precipitacions a les Terres de l’Ebre

Protecció Civil de Catalunya va enviar ahir un missatge als veïns de quatre comarques de les Terres de l’Ebre per demanar als ciutadans que extremin les precaucions davant del risc de pluja intensa. Van rebre l’alerta entorn de les dos de la tarda al Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre. El Meteocat va alertar de pluges fortes durant ahir a la matinada a avui a l’Ebre i el litoral català, per això els trens a Tarragona continuaran afectats avui en les línies R14, R15 i R17.La dana va perdent intensitat, però continuarà deixant precipitacions que seran forts o persistents almenys fins dissabte en diverses zones de la Península i les Balears i només demà s’iniciarà una transició cap a un temps més estable.