Milers de voluntaris equipats amb escombres i material de recollida es mobilitzen en l’operatiu organizat pel govern valencià per ajudar les tasques de recuperació per la dana.Gemma Sánchez Bonel / Mar Rovira / ACN

Publicat per Agències València Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 15.000 voluntaris han acudit avui al matí a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València per ajudar a netejar als pobles i donar un cop de mà als veïns a retirar aigua, fang i restes de mobiliari que bloquegen carrers i cases dels afectats per la dana. Els voluntaris han fet cua des de primera hora del matí, responent a la crida del govern valencià, que els ha instat a anar a aquest punt de la ciutat de València, des d’on ja han sortit unes 5.000 persones en un centenar de busos cap als pobles més afectats per la catàstrofe.

La Plataforma de Voluntaris de la Comunitat Valenciana és l’encarregada d’haver coordinat aquest operatiu, i compta amb un centenar de persones que s’ocupen de donar instruccions a la gent que ajuda en les diverses tasques.

La vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, ha admès que l’allau de gent ha desbordat les previsions i ha demanat que no s’atansin més persones perquè no tenen capacitat per absorbir-les en totes. Demà es tornarà a repetir l’operatiu.

A part de la crida oficial, fins la Ciutat de les Arts i les Ciències també s’ha atansat busos de voluntaris provinents d’altres punts de la Comunitat Valenciana.