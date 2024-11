Protecció Civil envia una alerta al mòbil al Baix Llobregat per pluges torrencials

Protecció Civil envia una alerta al mòbil al Baix Llobregat per pluges torrencialsACN

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Protecció Civil ha enviat una alerta aquest matí als ciutadans del Baix Llobregat a través dels telèfons mòbils, demanant extremar les precaucions davant la previsió de pluges torrencials i continuades a la zona. Segons l'avís, rebut cap a les 8:30 hores, es recomana evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible i mantenir-se allunyat de rieres i barrancs.

Tot i que en alguns moments pot no estar plovent, Protecció Civil adverteix que les rieres i els barrancs poden baixar amb gran intensitat, amb risc també d'esllavissades. Es preveu que aquesta situació de pluges intenses es prolongui durant almenys una hora més.

En declaracions a Catalunya Ràdio, el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha fet una crida contundent als veïns de la zona afectada per l'alerta: "No sortiu de casa i no aneu cap a la feina fins que s'aixequi l'avís". Una recomanació que busca garantir la seguretat dels ciutadans davant d'un episodi meteorològic advers.

Des de Protecció Civil es manté un seguiment constant de l'evolució de les pluges, en coordinació amb el servei meteorològic. S'espera que en les properes hores es pugui aixecar progressivament l'alerta, un cop hagi minvat la intensitat de les precipitacions i disminueixi el cabal de rieres i torrents de la comarca.