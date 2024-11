El Meteocat eleva a vermella l'alerta per intensitat de pluges a dos comarques de Tarragona

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevat a vermella (5/6) l'alerta per intensitat de pluja entre les dotze i les sis de la tarda al Baix Ebre i el Montsià. Aquesta alerta indica que es pot superar el llindar d'intensitat de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Segons el Meteocat, hi ha avís taronja per intensitat de pluja fins al migdia al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès i l'Alt i el Baix Empordà. L'alerta és groga a la Terra Alta, el Montsià, el Baix Penedès, el Pla de l'Estany i el Gironès. A partir del migdia, l'alerta passa a vermella al Montsià i el Baix Ebre; taronja a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Empordà. En aquest mateix període, l'avís és groc a l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i l'Alt Empordà.

A partir de les sis de la tarda i la mitjanit els avisos es concentren al sud del país, amb alerta taronja per intensitat de pluja al Baix Ebre i el Montsià i alerta groga a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp i el Tarragonès.

Pel que fa als avisos per acumulació de pluja, hi ha avís taronja (4/6) al Montsià, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre fins a la mitjanit.

En relació a l'estat de la mart, el perill màxim del dia és també d'avís taronja (3/6), amb onades que poden superar els 2,5 metres al litoral del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Baix Empordà i l'Alt Empordà fins al migdia. A partir de llavors i fins a la tarda, la situació millora al litoral central, on l'alerta passa a groga.

Per últim, hi ha una alerta per risc moderat per vent, amb ratxes màximes que poden superar els 20 metres per segon des del Tarragonès fins al Maresme fins a les sis de la tarda.