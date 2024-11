Colau crida a “reconnectar” amb la gent en el seu comiat dels comuns

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau es va acomiadar ahir del seu càrrec de coordinadora de Catalunya en Comú en la IV Assemblea de la formació, en una intervenció en la qual va afirmar que la proposta dels comuns ha de “reconnectar” amb la ciutadania. Per a Colau, els comuns s’han d’erigir com a esperança davant del clima d’angoixa que, segons ella, genera l’escalada bèl·lica i l’avenç de la ultradreta arreu del món, i per lluitar contra “aquells que no volen renunciar als seus privilegis”. Durant la seua intervenció en l’acte celebrat al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, Colau va assegurar també que els comuns estan pressionant perquè es pari el genocidi a Palestina, i va instar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el del Govern català, Salvador Illa, que trenquin amb Israel.

Durant la primera sessió de l’assemblea, on avui es renovaran els lideratges del partit, el partit va aprovar per unanimitat una resolució en la qual exigeixen mantenir i duplicar els impostos a la banca i a les energètiques i que passin de ser tributs temporals a permanents. Així mateix, reclamaran triplicar el tipus impositiu del tribut a les grans fortunes, fer-lo permanent i convertir-lo “en nous tipus de la normativa estatal de l’impost sobre el Patrimoni”.

La segona ronda de l’assemblea que se celebra avui servirà per consumar el canvi de cicle. Colau i Jéssica Albiach deixaran la direcció en mans de la diputada al Congrés Candela López –l’única que repeteix com a coordinadora– i Gemma Tarafa. López va anunciar ahir la intenció de renunciar al seu escó per centrar-se totalment en el partit.

Albiach demana no pactar amb la dreta, incloent Junts

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va instar ahir el PSC, ERC i CUP a no fer política de dretes ni pactar “amb la dreta independentista o no independentista”, en al·lusió a Junts, i va apostar per obrir una nova etapa en què les forces d’esquerres no facin aliances amb la dreta. “No volem un país en què Junts marqui el pas ni les seues polítiques conservadores”, va dir, retraient que el PSOE hagi pactat amb els de Puigdemont que decaigui l’impost a les energètiques.