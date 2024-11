El nou vicepresident de Mazón, un militar que va assolir l’Everest i els dos Pols

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

El tinent general Francisco José Gan Pampols, actualment retirat de l’Exèrcit de Terra, ha estat nomenat nou Vicepresident del Govern valencià per a la Recuperació Econòmica i Social, segons ha informat la Generalitat Valenciana. Aquest càrrec ha estat creat específicament per fer front a les conseqüències de la dana que va fuetejar la regió el passat 29 d’octubre.

Un lleidatà d’adopció que va arribar a l’Everest i als dos Pols

Francisco José Gan Pampols, nascut a Figueres, a Girona el 1958 però lleidatà d’adopció –va viure a Lleida des que tènia pocs mesos– va aconseguir una cosa que només tres persones havien assolit fins el moment: trepitjar els tres pols del planeta. El militar va trepitjar l’Everest el 1992, va arribar al Pol Sud el 1995 i va assolir el Pol Nord Geogràfic el 1999.

Gan va assolir el cim més alt del món el maig del 1992 en una expedició civicomilitar. En entrevistes a SEGRE explicava, per exemple, que el Pol Nord li va resultar tan dur "que no tinc un bon record d’ell, simplement el d’haver estat". En un altre moment va explicar que "vaig estar el 1989 en la via que va utilitzar Mallory per pujar l’Everest i personalment crec que no ho va aconseguir". "Que pogués haver fet una travessia i haver creuat pel vessant tibetà és possible, però és suïcida".

El tinent general, Francisco Gan Pampols.UCV / via Europa Press

El nomenament de Gan Pampols va ser anunciat pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, durant la seua recent compareixença a Les Corts. La nova vicepresidència té per objectiu principal centralitzar i coordinar totes les accions del Consell destinades a la recuperació i normalització econòmica i social de la província de València, prestant especial atenció als municipis més afectats per les riuades.

Funcions i responsabilitats del nou Vicepresident

Entre les tasques encomanades al nou vicepresident es troben el disseny d’un pla integral de recuperació i la coordinació de les tasques de reconstrucció a les zones damnificades. A més, Gan Pampols presidirà la Comissió Interdepartamental encarregada d’organitzar i coordinar la col·laboració de tots els departaments del Consell involucrats en el procés de reconstrucció de les comarques afectades.

Pla de protecció davant de futures catàstrofes naturals

Una altra de les funcions destacades que assumirà el tinent general en jubilació serà el desenvolupament d’un pla de protecció destinat a afrontar possibles catàstrofes naturals que suposin riscos per a la població valenciana. Per a això, la Generalitat durà a terme una anàlisi exhaustiva de les infraestructures relacionades amb la prevenció de desastres, segons han assenyalat fonts del govern autonòmic.