Guàrdia Civil i Policia Nacional s’integren al 112 a Catalunya a partir d’aquest divendres

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat aquest dijous la integració de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional al Sistema d’Emergències de Catalunya, el 112, a partir d’aquest divendres a les 00.00 hores. Ho ha explicat en una roda de premsa juntament amb la consellera d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, després de la celebració de la Junta de Seguretat de Barcelona, a la qual ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa. "Aquesta integració només té una conseqüència efectiva però molt rellevant. A partir de demà, qualsevol trucada d’auxili realitzada al 112 per una emergència de qualsevol tipus tindrà una resposta policial molt més ràpida del que ja és en l’actualitat", ha afirmat.

La consellera ha detallat que davant d’alguna contingència la resolució del qual o competència sigui dels cossos estatals, se’ls derivarà directament, cosa que suposarà, segons la seua opinió, actuar amb molta més diligència i amb molta més eficàcia: "Ens permetrà donar una resposta més precisa i, sobretot, perdre menys temps", ha dit.

També han participat a la reunió per part del govern central el secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez; el delegat del govern estatal a Catalunya, Carlos Prieto; el director general de Coordinació i Estudis del ministeri, José Antonio Rodríguez, i el secretari general tècnic, Juan Antonio Puigserver; i per part del Govern català, el secretari general del departament d’Interior, Tomás Carrión; el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i el cap de l’Assessoria Jurídica de la Direcció General de la Policia, Alex Bas.

Violència masclista

En la Junta també s’ha assolit l’acord per a la interconnexió entre el sistema d’atenció a les víctimes de violència masclista VioGén II del Govern central i el Sistema Integral d’Atenció a les Víctimes (SIAV) de la Generalitat. Aquesta mesura ha de permetre que es mantinguin les mesures de protecció que una dona víctima de violència masclista té a Catalunya si viatja a un altre lloc d’Espanya i que es conegui automàticament per part les policies estatals. La interconnexió contempla altres mesures com la cooperació en formació dels agents en lluita contra la violència de gènere o el desenvolupament d’eines i protocols d’avaluació del risc de les víctimes. Marlaska ha destacat que l’acord és la "conseqüència lògica d’anys de col·laboració en l’àrea de violència de gènere" i Parlon ha destacat la importància decisiva del mateix.

Vigilància de ports i aeroports

També ha dit que no ha estat tampoc objecte de la reunió el traspàs als Mossos d’Esquadra de les competències de protecció de les persones i béns i del manteniment de l’ordre públic en ports i aeroports de Catalunya: "Perquè en una cosa sigui objecte de la Junta hi ha d’haver un acord. Davant de la inexistència d’acord, en aquest sentit, no pot formar part de la Junta de Seguretat", ha afirmat. Parlon ha dit que les competències "són benvingudes", però que s’han de poder executar i complir eficàcia, i que no vol tenir-les si això implica prestar un pitjor servei a la ciutadania: "Jo no retiraré Mossos del carrer fins que no tinguem els Mossos que necessitem per donar una bona resposta".