Activades 821 llevaneus i 141.046 tones de fundents per nevades a Catalunya, Aragó, Astúries i Castella i Lleó

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha activat els mitjans necessaris per fer front a les nevades que puguin produir-se en les comunitats d’Aragó, Astúries, Castella i Lleó i Catalunya durant el temporal de neu previst entre el dissabte 7 de desembre i el diumenge 8 de desembre.

Per fer front a aquests fenòmens, el Ministeri indica que disposa de 821 equips llevaneus i una capacitat d’emmagatzemament de 141.046 tones de fundents.

L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès per al diumenge 8 de desembre de 2024 un butlletí d’avís per nevades de nivell Taronja en les comunitats d’Astúries i Castella i Lleó; per al dissabte 7 i diumenge 8 de desembre de 2024 un butlletí d’avís per nevades de nivell Taronja en les Comunitats d’Aragó i Catalunya.

A més de realitzar una crida a la prudència i a extremar les mesures de precaució en circular per carretera, es recomana consultar la informació i recomanacions en comptes i perfils oficials.

El Pla de Vialitat Hivernal del Ministeri persegueix mantenir les carreteres de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, en època hivernal, quan es veuen afectades per problemes de neu o gel, en les millors condicions possibles de confortabilitat i seguretat.