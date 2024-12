Sánchez demana “blindar drets” reformant la Constitució, que Illa veu un signe d'unió

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president espanyol, Pedro Sánchez, va advocar ahir per reformar la Constitució per “blindar drets fonamentals” –com l’avortament, el matrimoni homosexual o la revalorització de les pensions– davant de l’“avenç reaccionari” de la dreta i la ultradreta. Va prioritzar que ningú “pugui tocar en el futur els avenços que hem consolidat al llarg d’aquests últims anys”. Així es va pronunciar a l’arribar a l’acte de commemoració pel 46 aniversari de la Constitució al Congrés, al qual també va assistir Salvador Illa.

El líder del PSC, que va reivindicar la Carta Magna com “un símbol d’unió”, es va convertir en el primer president de la Generalitat a assistir a aquest acte commemoratiu en 15 anys. Illa va defensar que la Constitució ha permès “avançar molt” i va advertir que “la millor manera de defensar-la és no apropiar-se’n”.

Sánchez prioritza frenar l’“ofensiva” de la dreta al seu Govern i el PP censura els pactes amb els seus socis ERC diu que la Carta Magna és “hereva del franquisme” i el PNB, que no reconeix la nació basca

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar el Govern central de “celebrar la Carta Magna un dia” i “menysprear-la la resta de l’any”, i va retreure a Sánchez “ser més a prop dels seus socis que de la Constitució”. Va assegurar que el socialista “està disposat, per un grapat de vots, a inculcar el virus de la destrucció constitucional” mentre els seus socis “fixos discontinus” no assumeixen “els principis constitucionals”. També Vox va acusar Moncloa de “trepitjar la Constitució permanentment”.

L’acte commemoratiu pel dia de la Constitució va estar marcat per l’absència, novament, dels partits independentistes catalans, els nacionalistes bascos i el BNG. ERC va instar a “trencar” amb la Carta Magna, que veu “hereva del franquisme”. L’expresident dels republicans i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, va advertir Illa que “la Generalitat existeix des de molts segles abans que la Constitució” i va aprofitar per alertar el PSC que “no hi haurà acord de pressupostos” a Catalunya si “no compleixen els pactes” segellats per a la investidura del seu líder.

El diputat del PNB Aitor Esteban va afirmar a Bilbao que el “principal defecte” de la Constitució és que “no reconeix la nació basca i la capacitat per decidir lliurement el seu futur”.

Per la seua part, Podem va reclamar impulsar una nova Carta Magna per deixar enrere el “règim del 78”, mentre que Sumar va reivindicar canvis al text per acabar amb el blindatge “anacrònic” a la monarquia.

Els actes del dia de la Constitució arriben en un context marcat pels escàndols que escatxiguen el Govern espanyol. Sánchez va denunciar que existeix una ofensiva “mediàtica, judicial i política” de la dreta i la ultradreta contra ell i el seu Executiu. Tanmateix, es va mostrar convençut que aquesta “es girarà en contra dels assetjadors” en el moment que hi torni a haver eleccions.