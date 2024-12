Junqueras i Godàs s'enfronten per la gestió de l'1-O i els pactes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els candidats a presidir ERC, Oriol Junqueras i Xavier Godàs, es van enganxar ahir en el cara a cara organitzat pel partit per la gestió després de l’1-O del 2017, la vaga del 3 d’octubre, la declaració d’independència i pels pactes assolits durant els últims anys amb el PSC i Junts. El candidat de Nova Esquerra va retreure a Junqueras que no hagués preparat res després de l’1-O, una cosa que aquest últim va negar. Així mateix, Godàs va insistir que no es pot “saltar” més cap als espais del PSC i Junts, com ha prioritzat ERC sota la batuta de l’exvicepresident.

Per la seua part, el candidat a la reelecció per Militància Decidim va negar un “ambient de ruptura” al partit. Hores abans, en un cara a cara a Catalunya Ràdio, Junqueras va advocar perquè ERC sigui “tan gran, fort i útil com sigui possible”, mentre que Godàs va demanar que aquesta formació “no surti del seu perímetre” perquè si no corre el risc de quedar “diluïda”. Els militants d’Esquerra estan cridats a escollir demà el nou líder del partit.