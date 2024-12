Turull no veu “les condicions” per recolzar els comptes del 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va afirmar ahir que en aquests moments “no es donen les condicions” per negociar els Pressupostos Generals de l’Estat amb el PSOE i que els veu molt lluny. Va assegurar que avui Junts hi votaria en contra “si abans no s’acredita que s’han complert els actuals”, una cosa que ha considerat que no poden fer perquè el nivell de la seua execució està per sota del 50%. “No hi ha hagut cap reunió de Pressupostos ni una nova proposta sobre el sostre de despesa. Està en punt mort”, va lamentar Turull, que va avisar que si hi ha un veto per part de la Mesa del Congrés a la qüestió de confiança proposada per Junts, prendran decisions, encara que no preveuen una moció de censura. El secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, va replicar que compliran el que està acordat amb Junts, però va advertir que les coses no depenen directament del PSOE, com l’aplicació de la llei d’amnistia, tema que està en mans de la Justícia.