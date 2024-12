Scholz porta el país a eleccions al perdre una moció de confiança

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El canceller alemany, Olaf Scholz, va perdre ahir una moció de confiança després de tres hores de debat al Parlament que són el preludi d’una dura campanya electoral, de cara als comicis anticipats previstos per al proper 23 de febrer, pels retrets mutus entre els antics socis de la coalició de govern i atacs al principal rival de l’oposició.

Un total de 394 diputats de 717 que van dipositar el seu vot van negar la confiança al polític socialdemòcrata, 116 es van abstenir i 207 van votar a favor de la seua continuïtat.

Després, Scholz es va dirigir al Palau de Bellevue per demanar al president germànic, Frank-Walter Steinmeier, la dissolució del Parlament i la convocatòria d’eleccions set mesos abans del que es preveia.

Durant les gairebé tres hores de debat, Scholz va disparar contra el seu exministre de Finances, el liberal Christian Lindner, a l’acusar-lo d’haver dinamitat la coalició amb el seu “sabotatge permanent” des de dins, i contra el líder conservador, Friedrich Merz, que encapçala les enquestes d’intenció de vot.

Scholz va considerar que un líder ha de tenir “maduresa moral”, “decència”, “sensatesa” i “serietat”, tant per reactivar l’economia com per aconseguir la pau a Ucraïna, a l’acusar Merz de voler elevar l’edat de jubilació per sobre dels 67 anys d’edat i de posar en risc la seguretat d’Alemanya amb la seua proposta d’enviar míssils de llarg abast Taurus a Kíiv si Rússia rebutja un alto el foc.

Una línia divisòria entre Govern i oposició va ser l’economia, sobretot la despesa i les inversions públiques, per a la qual cosa Scholz i el seu Partit Socialdemòcrata (SPD), juntament amb Els Verds, volen reformar de forma limitada el fre al deute, que exigeix que el dèficit no superi el 0,35 per cent del PIB anual.

Un altre xoc de posicions té a veure amb les diferències en matèria de política social, en què la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i la seua germana Unió Socialdemòcrata (CSU) i l’FDP proposen retallades.

No obstant, enmig d’un debat aspre, tots són conscients que el pròxim Govern segurament també serà una coalició en la qual caldrà assumir compromisos.