El Govern d'Illa prorroga els pressupostos i espera ERC

El Consell Executiu va aprovar ahir la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat, encara que confia a tancar els comptes de 2025 a començaments de l’any que ve. Així ho va anunciar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que va urgir a ERC negociar, si bé va admetre que els republicans, les bases dels quals van elegir Oriol Junqueras com a líder del partit dissabte, “marquen els seus ritmes i temps d’organització”. Els pressupostos prorrogats són els del 2023, ja que el Govern de Pere Aragonès no va poder aprovar els del 2024 per falta de prou suports. Paneque va reconèixer que volien començar el 2025 amb els pressupostos en vigor, però va defensar que la pròrroga els permetrà “continuar treballant” i no perdre ni un segon” quan comenci l’any. Per la seua part, Junqueras va reclamar al president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que “aprenguin a complir” els pactes que han subscrit amb ERC i aparquin la seua “agenda partidista”. Va afirmar que “el Partit Socialista ha demostrat que no compleix perquè no vol” i va reiterar que els republicans no firmaran nous acords si no es compleixen els ja existents. La Mesa del Parlament va admetre a tràmit la sol·licitud de Junts perquè el Consell de Garanties Estatutàries faci un dictamen sobre la proposta d’ERC i comuns de revertir la fiscalitat al joc. Així, la iniciativa, que buscava enterrar el macroprojecte del Hard Rock, no es votarà en el ple del Parlament d’aquesta setmana, com es preveia. Mentrestant, Paneque va defensar que estiguin tramitant el pla director urbanístic del Hard Rock. Amb això, va dir, “no estem ni facilitant ni obstaculitzant” el projecte.

En un altre ordre de coses, actes de la Junta de Seguretat demostren que la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112 català es va iniciar el 2017. La documentació, publicada per Ara, prova que la integració, molt criticada ara per ERC i Junts, va començar amb el Govern de Carles Puigdemont, va continuar amb els de Quim Torra i Aragonès i s’ha culminat ara amb el d’Illa.