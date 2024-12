Illa promet complir la meitat dels acords d'investidura el 2025

Publicat per AGÈNCIA Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern de Salvador Illa s’ha fixat com a objectiu complir durant l’any que ve gairebé la meitat de les mesures legislatives necessàries per complir els acords d’investidura segellats amb ERC i els comuns. Concretament, l’Executiu vol executar el 45% de mesures incloses en els pactes. Així es desprèn del pla de govern que Illa va presentar ahir davant dels alts càrrecs de la Generalitat, i que es preveu que s’aprovi en la reunió del Consell Executiu de dilluns. El pla està estructurat en cinc eixos basats en les prioritats del Govern: la prosperitat compartida, la transició energètica, l’equitat social, els serveis públics i l’autogovern.

Sobre aquest últim punt, el full de ruta de l’Executiu fixa com a mesura clau la negociació i implementació del nou sistema de finançament singular i l’anàlisi de possibles noves competències que se’n puguin derivar. Tanmateix, no inclou concrecions de com es tirarà endavant el procés de redimensionar l’Agència Tributària de Catalunya ni de com es caminarà cap a la recaptació de l’IRPF, però fonts del Govern asseguren que compliran punt per punt l’acord subscrit amb ERC. En l’aspecte econòmic, Illa assumeix el repte que Catalunya recuperi el lideratge a l’Estat que avui té Madrid.

Pel que fa a l’eix de la prosperitat compartida, recull la creació de 50.000 habitatges protegides de lloguer per al 2030, com ja va anunciar Illa, el fons d’emancipació per a joves o el desplegament de la llei d’habitatge i, en especial, l’índex de referència dels preus del lloguer. També busca impulsar un pla per modernitzar equipaments escolars per eliminar barracons o reformar centres.

El cap de l’Executiu va defensar el pla de govern, encara que va assenyalar que moltes de les mesures que inclou depenen de l’aprovació dels pressupostos. Illa va assegurar que “honrarà” els compromisos dels acords d’investidura amb ERC i comuns. “El principi de realitat és que som un govern en minoria”, va subratllar, abans de garantir que no és “un govern inestable” perquè hi haurà “estabilitat” malgrat travessar “escenaris que seran més o menys còmodes”.