L'UCO certifica que el fiscal general va canviar de mòbil just després d'obrir-li causa el Suprem

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha enviat un informe al Tribunal Suprem en el qual certifica que el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va canviar de telèfon mòbil el passat 23 d’octubre, una setmana després que l’alt tribunal obrís una causa penal contra ell, el dia 16, per revelació de secrets. Aquest canvi de terminal es va produir, a més, una setmana abans que el jutge Ángel Hurtado ordenés l’escorcoll del despatx del fiscal general per requisar els seus telèfons i correus electrònics, una diligència que va tenir lloc el 30 d’octubre.

En un informe, els agents analitzen els dos números de telèfon i els IMSI/IMEI (identificadors) associats de les targetes del dispositiu telefònic intervingut a García Ortiz.

Pedro Sánchez defensa el fiscal general davant de l’absència de missatges al seu telèfon mòbil

Sobre això, explica que s’han trobat dos números de telèfon, un dels quals rep missatges de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, també imputada en la causa, i un altre a nom d’un organisme dependent del ministeri d’Hisenda. I conclouen que “l’inici d’activitat dels IMSI aparellats a aquests IMEI és de data del 23 d’octubre del 2024, és a dir, s’hauria produït un canvi de terminal telefònic aquell dia respecte a les targetes precitades”.

La Guàrdia Civil va dir que havia trobat “0 missatges” al mòbil del fiscal general entre el 8 i el 14 de març, període en el qual es va filtrar presumptament informació de la investigació per frau d’Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Diaz Ayuso.

Així mateix, la Fiscalia va argumentar que una instrucció del 2019 en matèria de protecció de dades i una guia bàsica d’actuacions a la Fiscalia aconsella als membres de la institució esborrar periòdicament els dispositius electrònics per motius de seguretat.

Fonts fiscals recorden que una instrucció aconsella la “destrucció de forma segura de documents i dispositius en desús” i la “limitació del termini de conservació” de dades personals “durant el temps estrictament necessari”.

El passat 19 de desembre, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va defensar obertament Álvaro Ortiz després de l’informe de l’UCO que no ha trobat missatges al seu telèfon dels dies que s’investiga la filtració del correu sobre la parella d’Ayuso: “No hi ha cap missatge que provi aquesta acusació tan greu.”

Els populars reclamen que sigui cessat per “ocultar proves”

El PP va acusar ahir Álvaro García Ortiz d’intentar “ocultar proves” al canviar de mòbil després que el Suprem l’encausés i va reclamar que sigui “cessat fulminantment” per això. A través de diversos missatges a X, dirigents populars van reaccionar a l’informe de l’UCO que recull aquesta conclusió. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va ironitzar que, «cada vegada queda més clar que el “protocol de seguretat” del fiscal no és més que el seu intent d’ocultar proves», va assenyalar. Alhora, el vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper, va expressar que la situació de García Ortiz “és absolutament insostenible”. A més, va esgrimir l’informe de l’UCO per preguntar a Sánchez “qui demanarà perdó als espanyols”, enllaçant un vídeo amb les paraules del president del Govern estatal quan va dir que el fiscal mereixia una disculpa perquè no s’havien trobat missatges incriminatoris al seu mòbil.