Front comú d'Illa, patronals i sindicats per demanar la condonació de deute del FLA

El Govern de la Generalitat va formar ahir un front comú amb patronals i sindicats per reclamar a l’Estat la condonació del 20% del deute generat per Catalunya a través de fons de liquiditat autonòmic (FLA), que equival a uns 16.000 milions d’euros. L’Executiu, UGT i CCOO, Foment del Treball i Pimec van firmar un comunicat conjunt abans de la primera reunió de la legislatura del Consell del Diàleg Social. El president, Salvador Illa, va defensar la mesura perquè Catalunya tingui més recursos per oferir millors serveis públics i va argumentar que ara és un bon moment perquè “hi ha creixement econòmic”.

Segons càlculs de la Generalitat, el deute públic que pesava sobre Catalunya amb data de 30 de setembre del 2024 era de 88.917 milions d’euros, dels quals 77.053 milions corresponen al deute amb l’Estat a través del FLA. L’Executiu reclama que l’Estat assumeixi el 20% d’aquest deute, uns 15.700 milions, i la reducció en els interessos a pagar durant el 2025, de 250 milions d’euros. Un acord que, de fet, va ser subscrit per ERC i PSOE en el marc de la investidura de Pedro Sánchez.

La indemnització per paralitzar el Hard Rock a Tarragona podria arribar a 50 M€, segons el Govern

El FLA es va activar per dotar de liquiditat les comunitats autònomes arran de la crisi econòmica del 2008, que va portar els governs de llavors a apostar per polítiques d’austeritat. Illa considera que l’esforç fet en aquella època “requereix una resposta extraordinària per part del Govern central en forma de condonació”. La demanda la traslladarà a l’Executiu de Sánchez a la pròxima reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).

D’altra banda, el Govern català continua centrat en la recerca de suports per tirar endavant els pressupostos del 2025. La consellera d’Economia, Alícia Romero, va afirmar que esperen que ERC nomeni el seu equip negociador per tornar a asseure’s a tractar un acord. Tanmateix, Esquerra va tornar a advertir que sense finançament singular “no es produirà cap tipus d’acostament”. També van arribar advertències des dels comuns, que exigeixen a la Generalitat aprova aquest gener el règim sancionador per incompliments en matèria d’habitatge. Un altre tema difícil per als comptes és la paralització del Hard Rock. De fet, un informe del Govern del 2023 xifra entre 35 i 50 milions d’euros les indemnitzacions per paralitzar el projecte a Tarragona si els inversors així ho reclamessin.

Sumar demana al PSOE una “amnistia política” a Puigdemont

El primer secretari de la Mesa del Congrés i diputat de Sumar, Gerardo Pisarello, va assegurar ahir que la reunió per tractar la petició de Junts sobre una qüestió de confiança al president Pedro Sánchez està ajornada perquè “es negocien coses”. En una entrevista a RTVE, Pisarello va assegurar que si es parla es pot arribar a una “solució” que faci “innecessària” la iniciativa. Per això va defensar que cal que el PSOE faci “gestos” i “enviï senyals” aplicant una “amnistia política” al líder de Junts, Carles Puigdemont. Es tracta, per a Pisarello, que Pedro Sánchez i Salvador Illa el reconeguin com a interlocutor mentre la justícia no aplica la llei d’amnistia. Pisarello va assenyalar que el debat sobre una qüestió de confiança “beneficiaria PP i Vox”. “Jo voto sempre a favor del que permeti mantenir la majoria de la investidura, que és la manera de frenar una alternativa de PP i Vox”, va asseverar.