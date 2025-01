El Govern vol multar el líder de Vox a Catalunya per una piulada contra el cartell d'un lleidatà d'origen marroquí

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha iniciat un procediment sancionador contra Ignacio Garriga, líder de Vox a Catalunya, per una piulada on defensava que Catalunya no sigui Marroc o Algèria i insta a escollir entre "lleis nacionals o lleis islàmiques". Adjuntava una fotografia d'un cartell d'un nou projecte polític, Aixeca't per Lleida, encapçalat per Mourad El Boudouhi. Fonts del Departament d'Igualtat i Feminisme han explicat a l'ACN que no hi ha cap sanció imposada ara mateix i que Garriga té ara 10 dies per presentar al·legacions. La resolució que li ha arribat a Garriga parla "d'indicis d'infracció administrativa per expressions que inciten, fomenten o faciliten d'alguna manera comportaments discriminatoris".

Les mateixes fonts han subratllat que arran de la piulada, El Boudouhi va ser increpat per diverses persones. Aquests fets es van recollir en un atestat policial, que va arribar a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació, i per això el Govern ha obert aquest procés sancionador, en virtut de la Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no-discriminació. El procediment pot derivar en una sanció per infracció lleu, per incitar a la discriminació a una tercera persona.

Garriga ha anunciat que emprendrà accions legals contra aquesta "barbaritat". "Els derrotarem en el seu intent de silenciar-nos", ha afegit, que ha denunciat que el volen multar amb 900 euros per defensar que Catalunya "ha de seguir sent Catalunya". Ha assegurat que ho repetirà els cops que calguin. "No tenim per què acceptar aquelles cultures que ataquen la dignitat de les dones, que volen imposar-nos una ideologia político-religiosa i que odien la nostra forma de viure i relacionar-nos", ha etzibat.