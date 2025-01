Els socialdemòcrates alemanys ratifiquen Scholz com el seu candidat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els partits alemanys van iniciar ahir la carrera cap als comicis avançats del proper 23 de febrer amb la ratificació dels seus candidats. El Partit Socialdemòcrata d’Alemanya (SPD) va elegir formalment el canceller Olaf Scholz com el seu candidat a la revàlida sabent que la seua figura està estretament vinculada al col·lapse de la coalició de govern que va anticipar aquests comicis i que la seua formació parteix en desavantatge a les enquestes davant de conservadors i ultradreta. Scholz, que va aprofitar l’ocasió per entonar un mea culpa pel fracàs de la coalició amb Verds i liberals, va alertar del gir cap a la ultradreta en països del seu entorn, com Àustria. També l’ultradretà partit Alternativa per a Alemanya (AfD), la segona força a les enquestes, va elegir per unanimitat com a candidata a la cancelleria Alice Weidel, que en una entrevista amb Elon Musk va assegurar que “Hitler era comunista”. El congrés de la formació ultra va començar amb retard a causa d’una nombrosa manifestació convocada per una aliança contra la dreta. La policia, van denunciar els concentrats, va carregar amb “gas pebre, cops i puntades de peu” per desallotjar-los.

Després de la designació, Weidel va allargar la mà a l’ala més radical d’AfD amb un discurs contra la immigració. Mentrestant, el candidat dels conservadors de la CDU, Friedrich Merz, un dels grans favorits, va rebutjar qualsevol cooperació amb l’AfD.

D’altra banda, l’Exèrcit alemany va anunciar la creació d’una nova unitat terrestre dedicada a protegir infraestructures crítiques i instal·lacions militars clau a tot el país. La nova divisió estarà formada per reservistes i soldats en actiu sota un comandament unificat i estarà parcialment activa.