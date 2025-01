Junqueras tanca la porta a negociar els pressupostos d'Illa sense finançament singular

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president d’ERC, Oriol Junqueras, va tancar la porta ahir a asseure’s a negociar els pressupostos de la Generalitat per al 2025 advertint que és “impossible” avançar cap a un nou acord sense que estigui en vigor el finançament singular ja pactat. “No hi podrà haver una proposta pressupostària que sigui la millor si no incorpora aquells ingressos que es deriven d’una millora de la capacitat recaptatòria de les nostres institucions o d’una millora en el model de finançament”, va emfatitzar Junqueras, que també va esmentar la necessitat de millorar les infraestructures de Rodalies, en què hi ha un pacte per al traspàs, o les de metro. El republicà va llançar aquesta advertència en una breu i concisa intervenció davant del primer Consell Nacional del partit des de l’elecció de la nova direcció, en la qual va instar tant el PSC com el PSOE a demostrar la seua voluntat de complir els acords ja subscrits si volen comptar amb el seu suport. Junqueras va assegurar que se senten “orgullosos” dels acords subscrits perquè “són importants, útils i imprescindibles per al conjunt de la societat”, però que també tenen la responsabilitat d’exigir-ne el compliment. En matèria de finançament, ERC té acordat amb els socialistes la condonació d’un 20% del deute de la Generalitat amb el FLA (uns 15.000 milions), així com el nou model de finançament singular per a Catalunya, que segons el que està pactat hauria de formalitzar-se en el primer semestre d’aquest any i de començar a materialitzar-se el 2026 amb la recaptació de l’IRPF per part de l’Agència Tributària catalana.

Per la seua part, el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, va intentar dissipar els dubtes d’ERC i també dels comuns assegurant que “complirà íntegrament” tots els acords d’investidura. Davant el Consell Nacional del PSC, celebrat en plena negociació pels pressupostos per al 2025, Illa va treure pit del fet que els socialistes “sempre” compleixen els acords i que, per això, arriben a tants i amb formacions polítiques tan diferents. “És moment de buscar pactes, no de la divisió, és moment d’assenyalar allò que tenim en comú, que és molt; no de confrontar, és moment de col·laborar per fer avançar les coses”, va asseverar.

ERC posa en marxa la comissió sobre l’‘estructura B’ del partit

El Consell Nacional d’ERC va aprovar ahir formalment iniciar la segona fase del procés congressual del partit amb la convocatòria del Plenari del Congrés Nacional en els dies 15 i 16 de març, que es farà a Martorell. El Consell Nacional va donar llum verda al reglament del plenari i la composició de les comissions redactores dels documents congressuals, i va aprovar crear la denominada comissió de la veritat per aclarir les estructures paral·leles d’ERC que van fer controvertides campanyes comunicatives com els cartells contra els Maragall.