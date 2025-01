Sánchez planteja una exempció fiscal a propietaris que lloguin segons l'índex i més impostos a pisos turístics

Publicat per acn Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dilluns el pla de promoció de l'accés a l'habitatge que l'executiu prepara des de fa mesos i que busca revertir l'escalada de preus a l'Estat. El pla inclou 12 mesures entre les quals una modificació legal per establir una exempció fiscal del 100% de l'IRPF a propietaris que lloguin segons l'Índex de Preus de Referència. També una aplicació de l'IVA a pisos turístics en zones tensades, l'enduriment dels impostos per a la compra d'habitatges per part d'extracomunitaris no residents, i la creació d'un sistema de garanties públiques per protegir propietaris i llogaters que participin en el sistema de lloguer assequible.

Pedro Sánchez ha afirmat de manera recurrent que aquesta ha de ser la legislatura del dret a l'habitatge. Durant la campanya electoral de les eleccions autonòmiques i després de les generals ha anunciat mesures per construir milers d'habitatges socials i impulsar el lloguer assequible, però l'escalada de preus de la venda de pisos de segona mà va continuar inalterable el 2024 (7,1%) i l'executiu busca fórmules per revertir la situació.

Aquest dilluns, el president espanyol ha comparegut al fòrum 'Habitatge, cinquè pilar de l'Estat del benestar' acompanyat de la plana major del seu govern, representants del sector de la construcció i agents socials per presentar les línies mestres d'un pla que pren com a referents casos com el de Dinamarca i Canadà.

El president espanyol ha recordat que Occident s'enfronta al desafiament de no dividir-se en una societat de dues classes entre "propietaris rics i inquilins pobres", i ha destacat que el preu mitjà de l'habitatge a Europa ha crescut un 48% en l'última dècada, un fet "insuportable" perquè duplica el creixement de la renda de les llars.

"L'accés a l'habitatge s'ha convertit en el problema més gran de les classes mitjanes i treballadores i és un obstacle per a l'emancipació dels joves", ha dit, i "explica la major part de la desigualtat i la riquesa entre els ciutadans". Les ferides d'aquella política "de la bombolla immobiliària", segons Sánchez, "encara supuren", i cal una política "valenta, social i compromesa" que no s'escudi en el repartiment competencial.

Sánchez ha carregat contra les propostes del PP, perquè la "política neoliberal" en habitatge dels governs d'Aznar i Rajoy ha tingut conseqüències "nefastes. Tot plegat, ha dit, exigeix una "resposta decidida" de les administracions, perquè "queda molt per fer". "La situació és crítica" i cal "més feina i mesures més contundents per part de l'administració general de l'Estat", ha dit.

12 mesures

Sánchez ha dividit els objectius del pla en tres eixos: "Més habitatge, millor regulació i ajudes més importants". Més habitatge, segons el president espanyol, passa per crear "més habitatge protegit.

La primera mesura és la transferència de més de 3.300 habitatges i 2 milions de metres quadrats de sòl residencial a la recentment creada empresa pública d'habitatge. Aquests dos milions de metres quadrats, segons Sánchez, s'utilitzaran per construir "milers i milers i milers d'habitatges protegits per a lloguer assequible, fonamentalment per a joves".

També ha anunciat que al llarg del primer semestre del 2025 l'empresa pública d'habitatge començarà a incorporar els més de 30.000 habitatges de la Sareb, 13.000 de les quals de forma immediata.

El segon punt és la creació d'un mecanisme legal perquè l'empresa pública d'habitatge "tingui prioritat en la compra d'habitatge i de sòl".

El tercer una reforma legal per garantir que tot habitatge construït per l'administració general de l'Estat "mantingui definitivament la titularitat pública", de manera que el que es construeixi o rehabiliti amb diners públics "continuï essent sempre dels espanyols i espanyoles" i "no acabi en mans de fons voltor i grans especuladors".

El quart punt és la creació d'un pla PERTE semblant al dels automòbils centrat en la construcció d'habitatges. Tindrà seu a la província de València, i segons el president espanyol servirà per "modernitzar i innovar en el sector de la construcció i la seva industrialització", especialment en la construcció modular per poder construir cases "amb menys temps i costos".

Tres mesures "sense precedents"

Sánchez ha afirmat que el pla inclou també tres mesures sense precedents. Així, el cinquè punt és la creació d'un sistema de garanties públiques que protegiran els propietaris i els llogaters que participin del lloguer assequible. L'administració de l'Estat "posarà els diners i els avals necessaris perquè els ciutadans puguin llogar i els propietaris ho facin amb garanties i sense assumir riscos". Un sistema que "s'ha provat amb èxit a Espanya" i que començarà aquest any amb els propietaris que lloguin a menors de 35 anys.

El sisè punt és un nou programa de rehabilitació d'habitatges buits per destinar-los a lloguer assequible. Fins ara l'Estat cofinançava propietaris que reformaven els pisos per guanyar eficiència energètica. A partir de 2025 s'hi afegeix un programa d'ajudes per a les persones que reformin una casa per posar-la a lloguer assequible durant com a mínim cinc anys.

El setè, i també nou, és la decisió de sotmetre al Congrés dels Diputats l'aprovació d'una exempció fiscal del 100% de l'Impost de Renda de les Persones Físiques per als propietaris que lloguin el seu habitatge segons els preus de l'índex de referència, encara que no es trobin a zones tensades.

El vuitè passa per portar al Congrés una reforma fiscal perquè els pisos turístics tributin com el que són, "un negoci", i per tant se'ls apliqui l'IVA "a les zones on hi hagi dificultats en l'accés a l'habitatge o saturació turística. Segons el president espanyol "sobren Airbnb i falten habitatges".

El novè punt és una reforma del règim d'avantatges fiscals per a les socimis perquè els avantatges fiscals només s'apliquin a la promoció d'habitatge en lloguer assequible. Segons el president espanyol es tracta de posar punt i final a la "injustícia" que aquestes societats paguin menys impostos que els ciutadans quan compren un habitatge.

El desè és la limitació de la compra d'habitatges per part d'estrangers extracomunitaris no residents. L'executiu incrementarà la càrrega fiscal que hauran de pagar en cas de compra fins al 100% del valor de l'immoble. "Una mesures inèdita en la història del nostre país que ja s'aplica a altres democràcies com Dinamarca i Canadà, i que és molt adequada en la situació d'emergència habitacional". Sánchez ha recordat que el 2023 no residents van comprar 27.000 habitatges a l'Estat principalment per especular.

L'onzè punt és un enduriment de la regulació que persegueix el frau dels lloguers de temporada i la creació d'un fons perquè els governs municipals i autonòmics puguin reforçar les inspeccions d'habitatges turístics il·legals i altres usos fraudulents de l'habitatge.

I el dotzè i últim és el nou pla estatal d'habitatge, que entrarà en vigor el 2026 i que augmentarà els plans d'ajuda per a l'accés a l'habitatge i prestarà "especial atenció" als joves, gent gran i persones amb discapacitat. "El govern està compromès i posarà tot el que està al nostre abast perquè l'habitatge sigui accessible", ha dit.

El pla contrasta amb la bateria de propostes per a la desregulació, rebaixes fiscals i liberalització del sòl que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va desgranar aquest cap de setmana. De fet, Sánchez ha demanat a les comunitats autònomes del PP que "abandonin" les polítiques neoliberals i participin de les iniciatives que el seu executiu està posant en marxa.

En aquest marc, ha destacat que a Catalunya els preus del lloguer les zones tensades ha caigut en un 3 i un 5% fruit de l'aplicació de la llei d'habitatge. "L'evidència empírica, les dades i els fets demostra que el control de preus funciona quan va acompanyada de mesures estructurals que s'apliquen de manera sostinguda en el temps", ha dit.