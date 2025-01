Junts suspèn negociacions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El líder de Junts, Carles Puigdemont, va tornar ahir a posar a prova al Govern de Pedro Sánchez a l’anunciar la ruptura de totes les negociacions sectorials –inclosa la dels pressupostos– i reclamar una reunió urgent a Suïssa amb un mediador internacional, malgrat que l’Executiu continua confiant que podrà restablir ponts mitjançant el diàleg.

Els juntaires van prendre aquesta decisió en una reunió a Brussel·les després que la Mesa del Congrés decidís ajornar novament la seua decisió sobre si admet a tràmit la proposició no de llei per exigir a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança. Per a Puigdemont, “la decisió va ser no prendre cap decisió”, la qual cosa, segons el seu parer, significa que el PSOE ha entès que Junts “va seriosament” i que “el risc de la ruptura és real si no es recupera la confiança”. Per aquest motiu, Junts va optar per suspendre les negociacions amb el PSOE, davant de la necessitat d’“evitar que es jugui amb el calendari” i que els socialistes “allarguin” la seua postura sobre la qüestió de confiança. Segons va explicar Puigdemont, la suspensió de les negociacions amb el PSOE afectarà lleis com els Pressupostos Generals de l’Estat o la convalidació parlamentària dels decrets llei que impulsi el Govern central, alguns dels quals Junts havia aprovat fins ara “per ajudar a sortir del pas” l’Executiu. Tot i així, el líder de Junts va aclarir que la seua formació no s’ha instal·lat “a la trinxera del no” i que les negociacions en marxa per a la delegació integral de competències en matèria d’immigració a Catalunya “no es pararan”, ni tampoc les que afecten l’oficialitat del català a la Unió Europea. Sobre aquest assumpte, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va mostrar la seua confiança que es pugui acordar aviat el traspàs de polítiques migratòries, sobre el qual “s’ha avançat substancialment”, tot i que va subratllar que això es portaria a terme mantenint línies roges com el “control de fronteres” al ser matèria exclusiva de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Per “comprovar el grau de compliment dels acords”, Puigdemont demanarà al PSOE una reunió “urgent i extraordinària” a Suïssa amb el mecanisme de verificació internacional. Amb tot, Puigdemont va rebutjar impulsar una moció de censura al costat del PP i va explicar que, en cas que el seu partit trenqui amb el PSOE, apel·larà Sánchez a convocar eleccions a l’haver “perdut” la majoria.

Treballaran “fins a l’extenuació” per aconseguir mantenir el bloc d’investidura, va assegurar la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, després de l’anunci de Junts. En aquest sentit, va apuntar que el Govern de Sánchez és “inesgotable en la seua capacitat d’acord i de diàleg”, per la qual cosa continuaran “treballant” amb els juntaires i amb la resta de grups polítics. De forma similar es va expressar un altre pes pesant de l’Executiu, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que va subratllar que el diàleg és la “senya d’identitat” del gabinet de Sánchez.

El PP veu el Govern central “mort” i demana eleccions

La secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, va exigir ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions després que el líder de Junts, Carles Puigdemont, anunciés la suspensió de les negociacions amb el PSOE. “Si un Executiu no pot aprovar ni el pressupost, ni lleis, ni decrets, l’únic camí que té és consultar els espanyols i l’única fórmula possible és fer-ho a través de les urnes convocant eleccions”, va remarcar Gamarra en una atenció a mitjans a Badalona. La secretària general va afirmar que Sánchez “no té instruments ni capacitat per governar” i va afegir que “el Govern està mort”. De fet, va asseverar que l’Executiu “va nàixer d’un gran error”. A més, es va queixar que a Moncloa “no hi ha agenda política, només judicial”, i va retreure que s’hagin deixat els problemes dels espanyols en un segon pla.Per la seua part, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va expressar el seu “respecte” a la decisió de Junts, encara que per afegir que a Esquerra “no hi ha pressa perquè governi el Partit Popular amb Vox i l’extrema dreta”. D’altra banda, el soci de govern, Sumar, va restar importància a l’anunci de Puigdemont.

La votació de tres decrets al Congrés queden en l’aire

El Congrés debatrà i votarà dimecres els últims decrets aprovats pel Govern central per fixar un gravamen energètic, per compatibilitzar la pensió amb una ocupació i per revaloritzar les pensions i prorrogar els ajuts al transport. Amb la recent ruptura de negociacions entre independentistes i socialistes, l’aritmètica parlamentària queda en un panorama més complex que obligarà el Govern de l’Estat a intensificar les converses a l’hemicicle. Això sí, cada decret encara el seu debat final des de perspectives diferents. El que té difícil futur és el que inclou un gravamen per a les empreses energètiques el 2025, ja que PP, Vox, PNB i Junts ho han rebutjat en anteriors ocasions i segueixen en el no.