Trump fulmina en només unes hores, i a cop d'ordre executiva, el llegat de Biden

Donald Trump va complir dilluns, tot just unes hores després del seu jurament com a president número 47 dels Estats Units, la seua promesa de girar full a l’era de Joe Biden i el seu primer dia al càrrec va desmantellar el llegat del demòcrata amb una allau d’ordres executives, 78 en total, sobre immigració, economia i reforma del Govern federal.“L’era d’or ha començat”, va dir.

L’estadi Capital One Arena de Washington, on va acudir després de ser investit sota la cúpula del Congrés, va ser l’escenari de les primeres ratificacions, rebudes amb aplaudiments per un públic entregat.

En honor al seu lema, Make America Great Again (fer que els Estats Units siguin grans de nou), Trump va declarar una “emergència nacional” a la frontera amb Mèxic, amb la implementació de deportacions massives. De fet, ha eliminat l’aplicació CBP One, que permetia als sol·licitants d’asil demanar cita per entrar legalment al país, i a més negarà la ciutadania als fills de migrants indocumentats nascuts en territori nord-americà, un dret emparat per la Constitució.

Paral·lelament, va firmar l’ordre per classificar els càrtels mexicans i grups criminals com el veneçolà Tren de Aragua o la banda salvadorenca MS-13 com a organitzacions terroristes.

No va ser l’única mesura que va afectar Mèxic i fins i tot va firmar una ordre per canviar el nom del golf de Mèxic per “Golf d’Amèrica”. Malgrat que no va complir la seua amenaça d’aplicar a aquest país i al Canadà aranzels del 25 per cent pel flux d’immigrants i de fentanil a través de les respectives fronteres, retardant aquesta aplicació a l’1 de febrer.

Entre altres decisions adoptades, destaca l’indult als condemnats per l’assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021, beneficiant unes 1.500 persones.

A més, el magnat va donar l’ordre de sortir de l’Organització Mundial de la Salut, així com retirar els Estats Units, per segona vegada –ja ho va fer en el seu primer mandat–, de l’Acord de París. En aquest sentit, el mandatari republicà va avançar que donarà “via lliure” a l’energia nord-americana, i va repetir la seua voluntat de “perforar, perforar, perforar” a la recerca de petroli.

Igualment, va avançar que es notificarà davant de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) que els compromisos adquirits per l’anterior gabinet respecte a l’acord fiscal global es queden sense efecte.

La seua reorganització del funcionament també es va bolcar amb el dia a dia de certs treballadors. Per exemple, el nou president del país va posar fi a les polítiques de treball remot dels funcionaris i va ordenar que tornin als seus despatxos de quatre a cinc dies a la setmana.

Trump va rubricar també un decret que estableix com a “política dels Estats Units” reconèixer només dos sexes: els homes i les dones.

“Aquests sexes no es poden canviar i es basen en una realitat fonamental i incontrovertible”, diu el text, que justifica la mesura per un suposat intent d’“erradicar la realitat biològica del sexe” i “d’atacar les dones”, va assenyalar Donald Trump.

“Confon” Espanya amb un membre dels BRICS

Donald Trump “va confondre” Espanya amb un membre dels BRICS –organització multilateral que agrupa diverses economies emergents i que s’ha constituït com un espai internacional alternatiu al G7–, i va prometre imposar aranzels del cent per cent als membres d’aquest grup.Al Despatx Oval, quan li van preguntar sobre l’aportació de menys del cinc per cent de diversos països de l’OTAN a l’Aliança Atlàntica, inclòs el cas espanyol, va assegurar que Espanya forma part dels BRICS. “Crec que Espanya està molt per sota. I, tanmateix, són dels BRICS. (...) I si els BRICS volen fer això, està bé, però imposarem almenys un aranzel del cent per cent als negocis que facin”, va declarar.Les sigles dels BRICS provenen dels seus països fundadors: Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, si bé actualment està compost per onze membres plens, que inclouen l’Aràbia Saudita, Egipte, Emirats Àrabs Units, Etiòpia, l’Iran i Indonèsia. També compta amb diversos països socis.Davant d’aquesta “confusió”, el Govern espanyol es va mantenir al marge, eludint la confrontació i mantenint que és “un soci fiable”.

Elon Musk fa un gest que sembla una salutació nazi

El magnat Elon Musk va desencadenar dilluns la polèmica al fet un gest després de la investidura de Donald Trump, que alguns mitjans i internautes van comparar amb la salutació nazi. Musk, encarregat de retallar la despesa pública en el nou departament d’Eficiència Governamental (DOGE), va afirmar que els seus crítics “necessiten millors trucs bruts” per carregar contra ell.

El xef José Andrés, cessat com a assessor

Donald Trump va cessar ahir el xef espanyol José Andrés, fundador de l’organització no governamental World Central Kitchen, del seu càrrec com a assessor per a Esport, Exercici i Nutrició. Tanmateix, el mateix Andrés va afirmar que ja va dimitir la setmana passada al final d’un mandat de dos anys.

Promoció de “la pau a través de la força”

Marco Rubio va jurar ahir el seu càrrec com a nou secretari d’Estat dels Estats Units, reafirmant que l’Administració de Donald Trump promourà en el concert internacional “la pau a través de la força” i es guiarà pels interessos nacionals.

Rússia resta importància a les mesures del magnat

El ministre d’Afers Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, va restar importància aquest dimarts a les primeres decisions adoptades per Donald Trump tot just tornar a la Casa Blanca.

Moratòria de 75 dies que paralitza el veto de TikTok

Trump va ordenar ajornar 75 dies l’aplicació de la llei que ordena vendre el control de TikTok a una empresa nord-americana. La decisió pretén “evitar el tancament abrupte” d’una plataforma utilitzada per prop de 170 milions de nord-americans mentre el Govern estudia una solució de llarg termini.